《寶可夢卡牌》手遊正式上線　每天開封免費卡包收藏經典寶可夢

記者楊智仁／綜合報導

能輕鬆收藏寶可夢卡牌的 iOS/Android 應用程式《Pokémon Trading Card Game Pocket》已於今天 2024 年 10 月 30 日在 App Store 和 Google Play 發佈。​隨之登場 3 款擴充包中，收錄眾多在《寶可夢 紅／綠》中登場的寶可夢。擴充包每天皆可免費開封 2 包，從繪有懷念插畫的卡牌，到本作獨家全新卡牌，每款擴充包收錄內容都各有不同，挑戰了唯有數位形式方可呈現的卡牌視覺表現與效果，期待用智慧型手機享受更加有趣、更為豐富的寶可夢卡牌收藏體驗。

▼《Pokémon Trading Card Game Pocket》。（圖／寶可夢提供）

官方今天不只公布了《Pokémon Trading Card Game Pocket》的最新影片，同時只要在 10 月 30 日～11 月 17 日到 Pokémon Center TAIPEI 消費，即可獲贈「Pokémon Trading Card Game Pocket 原創貼紙」。原創貼紙的設計為本作品中登場的卡牌的卡背圖案。不僅如此，活動期間還能透過店內設置的大螢幕，享受《Pokémon Trading Card Game Pocket》的卡牌包開封體驗。