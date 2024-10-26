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不強碰大谷翔平！《航海王》新編版動畫撞期MLB世界大賽延播

記者楊智仁／綜合報導

美國大聯盟 MLB 世界大賽馬上要在 10 月 26 日開打，首戰由洛杉磯道奇主場對決來訪的紐約洋基，不僅兩支隊伍人氣超高，在 Aaron Judge、大谷翔平等多位超級明星加持下，這次世界大賽可說是全球矚目，就連原訂 10 月 27 日開播的「航海王 魚人島篇」重新編輯版動畫第 1 集也因為撞期世界大賽而選擇延期播出。

▼MLB世界大賽即將開打吸引全球矚目。（圖／翻攝自@MLB推特）▲▼MLB。（圖／翻攝自@MLB@Eiichiro_Staff推特）

《航海王》官方先前宣布，為了提升製作品質動畫「未來島篇」將會自 2024 年 10 月 20 日停播到 2025 年 4 月，這段期間會把「魚人島篇」重新編輯版動畫，從原本 57 集濃縮成 21 集，運用最新技術對光影、線條重新製作預計 10 月 27 日展開放送。只不過當天剛好也是世界大賽的日子，再加上道奇隊有大谷翔平、山本由伸兩位日籍球星，自然受到日本民眾高度關注，因此《航海王》官方也果斷宣布，節目將延至 11 月 3 日才會播出。

值得一提的是，今年國聯分區系列賽「山本由伸 vs.達比修有」兩位日籍投手季後賽先發對決，在日本就寫下 19.2 的高收視率，相信來到世界大賽有望再創新里程碑。

關鍵字：道奇世界大賽大谷翔平航海王MLB

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