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《寶可夢》聯名廚具第二彈！皮卡丘琺瑯鍋、精靈球馬克杯夢幻登場

記者楊智仁／綜合報導

深受大人小孩喜愛的 IP《寶可夢》自 1997 年推出以來風靡全球，每次只要有新活動、系列商品總是吸引粉絲們強烈關注。早在今年 6 月法國老牌餐廚具廠牌 LE CREUSET 就推出了《寶可夢》風格聯名廚具及餐具，如今系列第二彈也準備要登場。

這次新系列設計和顏色更加豐富，將於 2024 年 11 月 6 日起，分別在日本、亞洲七個國家和地區、大洋洲以及南非等地依次推出。第二彈中，有適合時尚廚房的美麗鍋具，以及設計成精靈球形狀的餐具。首先是「寶可夢萬用琺瑯鑄鐵鍋 Cocotte Every」鍋具印有比卡丘尾巴圖案，鍋蓋上有精靈球樣式浮雕，並且帶有閃爍虹彩旋鈕，黑曜石黑的配色讓它能輕鬆融入任何高雅的廚房設計，鍋具設計能有效促進熱量對流，使每一種食材均勻受熱，適合多種烹調方式。

▼寶可夢聯名廚具。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）▲▼寶可夢聯名廚具。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）▲▼寶可夢聯名廚具。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）

緊接著「寶可夢萬用鑄造琺瑯鍋 Cocotte Rondo」外觀以皮卡丘為靈感全黃色設計，鍋蓋上有皮卡丘的剪影浮雕，旋鈕同樣為虹彩設計，鍋具能適應多種烹飪方式及熱源，並能有效地將食材的鮮甜與美味最大化提煉出來。不僅如此還有相當吸晴的「精靈球 & 超級球馬克杯」、「寶可夢迷你圓烤盅 Mini Cocotte」、「寶可夢餐盤」，在廚房內也能有滿滿寶可夢元素來陪伴粉絲。

▲▼寶可夢聯名廚具。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）▲▼寶可夢聯名廚具。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）▲▼寶可夢聯名廚具。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）

關鍵字：寶可夢

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