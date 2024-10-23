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杏仁咪嚕對戰懶貓子、兔姬「秒互嗆」　登《11點熱炒店》直面沈玉琳

記者蘇晟彥／綜合報導

HTC VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY致力於打造創新作品，攜手國際級VTuber杏仁咪嚕，打造台灣首場6自由度(6 dof) VTuber Live Show杏仁ミル《Annin Miru Wonderland》週末Party Night。第二集將在10/26 （六）播出，主題以乘風破浪的姐姐們打造充滿活力與競爭的體適能大賽，邀請三位重量級嘉賓懶貓子、兔姬、京野妮子同場競技，她們在LIVE SHOW中精彩肢體對決。

▼ 第二集邀請到重量級嘉賓懶貓子、兔姬、京野妮子同場競技。（圖／HTC VIVE ORIGINALS提供）

▲▼ 。（圖／HTC VIVE ORIGINALS提供）

杏仁咪嚕喊話打爆京野妮子展露懶貓子與兔姬大ＵＵ好看畫面
 杏仁咪嚕LIVE SHOW企劃創意深受粉絲喜愛，第二集的主軸「乘風破浪的姐姐們體適能大賽」，節目場景以大型運動場打造，杏仁咪嚕也在上周直播中搶先對外曝光場景，技術更融入了3D全方位互動，讓粉絲不再只是觀眾，還可以在座位席看四人比賽、玩跑酷、跳桌球拍進籃球框、射箭等參與積分比賽。杏仁咪嚕表示：「想製作這樣的比賽很久，這集設計運動會，找了幾位好朋友又都是女孩子，除了看我打爆京野妮子，還有懶貓子與兔姬大ＵＵ好看的畫面，大家可千萬別錯過！」

懶貓子從日本飛來台灣熱情相挺杏仁咪嚕年度盛事
 第二集嘉賓懶貓子是一位在台灣活絡的日本VTuber， 正式初配信即吸引超過數萬人同時在線觀看，充滿活力且活潑開朗，可愛反應深受觀眾喜愛。懶貓子透露與杏仁咪嚕在自己的初配信時認識，「第一次來台灣玩就住進杏仁咪嚕家，還曾經一起去水族館約會，這次肯定要力挺杏仁咪嚕的LIVE SHOW。」萌翻天的兔姬，則是在網路上迅速崛起的老濕姬代表，擁有活潑可愛的形象，同時具備敏捷的「車速」反應，她感性分享參與杏仁咪嚕節目：「沒有咪嚕就沒有現在的兔姬，很感激咪嚕在v圈挑戰各種不同的事物，這樣節目光想就知道超級不容易，你真的超棒！」

京野妮子近期與杏仁咪嚕常在線上打遊戲，更為杏仁咪嚕戀愛助攻話題十足，問及京野妮子是否有為了賽事做什麼準備，她笑說：「為了杏仁咪嚕這場運動賽事，我每天都用胸口碎大石，來鍛鍊自己的體能，練到現在變成ＡＡ，會ＡＡ都是咪嚕害得。」討論到平常擅長運動，兔姬展露本性笑回：「如果兩人運動也算是的話，那我應該算是很擅長」她們也對咪嚕嗆聲：「是不可能放水的，咪嚕不過就是比我們資深而已，我還不幫咪嚕倒杯茶休息一下！」」三位姐姐們毫不留情地挑釁，火藥味濃厚，賽事肯定相當激烈，敬請期待本週六杏仁ミル《Annin Miru Wonderland》週末Party Night！播出。

▲▼ 。（圖／HTC VIVE ORIGINALS提供）

杏仁咪嚕首度登沈玉琳、Melody綜藝節目《11點熱吵店》
杏仁咪嚕愛好嘗試各項企劃，本週四(10/24)也將首度出現在沈玉琳、Melody主持的綜藝節目《11點熱吵店》暢聊世代差異，究竟V圈都在玩什麼？杏仁咪嚕在BEATDAY獨家播出的LIVE SHOW中，第一集就讓來賓KO搔首弄姿學咪嚕跳求偶舞，還對著蔣西南大跳鋼管舞，接下來第二集邀請到的三個女孩子參與體適能運動競技，絕對U SHOW請大家別錯過！首集嘉賓UZRA、KO、蔣西南首次到科碼新媒體光學動作捕捉棚，錄製虛擬人動作捕捉，充滿驚喜更讚賞此節目：「動態補捉活靈活現的樣子很特別，第一次擁有了自己的3D樣貌非常可愛，而且比較中二不敢做的動作我們都在節目裡面呈現，啟發我們有第二個樣子，這種事情是在直播體驗不到的，不過全程錄製下來非常辛苦，當VTuber不容易大家一定要支持咪嚕！」

「杏仁ミル《Annin Miru Wonderland》週末Party Night！」票券
 1、杏眾單場造型票$200元，內含：「杏仁豆腐怪」1款當集造型、Live Show 1場入場券，可加購BEATDAY限定偷看胖次壓克力立牌「天使白睡衣」或「惡魔黑睡衣」擇１款$450元。
2、杏眾單場一般票$150元，內含：Live Show 1場入場券。
3、影片回放券$100元，內含：僅限於 BEATDAY 主程式內使用，將於Live Show直播結束的7天後上線，購買回放券後7天內可無限次觀看。

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