日網友「台灣看不到二次元萌圖」引熱議　網貼西門町、高捷少女反駁

記者楊智仁／綜合報導

台灣深受日本 ACG 文化洗禮，不僅有許多動漫、模型、遊戲的專賣店，每年動漫展也都吸引超多人前往朝聖。不過先前有位日本網友就在推特上分享「去台灣旅行就知道，其實根本不太會看到萌系插畫」，結果這個論點反而吸引其他日本網友在下方反駁，並貼上照片來分享在台灣的旅遊經歷。

這則貼文的起因主要是日本網友們在討論日本是否應該對街頭上的萌圖加以規範，就有推主拿台灣當例子表示，「很多宅宅都是家裡蹲根本沒有去旅行過，只要去一次台灣就知道，國外根本不太會看到二次元萌圖。」然而此話一出馬上引發討論，不少日本網友留言或轉貼開始打臉「我猜他根本沒去過台灣」，隨著貼上高捷少女x初音未來聯名痛車、西門町大大的二次元看板、公車 / 計程車 / 捷運等大眾運輸隨處可見的遊戲動畫廣告，還有人附上日本新聞介紹台北地下街的文章，以及每年動漫展擠爆會場的恐怖人潮。