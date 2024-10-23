ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

超人氣手遊《貓咪收集2》登手機雙平台　享受養貓愜意生活

記者楊智仁／綜合報導

《貓咪收集》是日本「Hit-Point」開發的 iOS 及 Android 手機遊戲，於 2014 年 10 月推出後受到不少關注，並成為該公司最受歡迎遊戲之一。如今續作《貓咪收集 2》已經在本周登上手機雙平台，讓玩家再度享受養貓的愜意生活。

▼《貓咪收集 2》。（圖／翻攝自@nekoatsume_tw推特） ▲▼貓咪收集。（圖／翻攝自推特）

《貓咪收集》以家中後院為背景，遊戲介面簡單好上手，玩家只需將貓糧及各種道具放在庭院不同位置，下次再啟動遊戲時就會有流浪貓出現，然後幫貓兒拍照存進相冊，貓兒離開後會留下灰色魚乾和金色魚乾，供玩家當作代幣用來購買貓糧和各種道具，甚至擴張庭院和改變庭園風格。遊戲目標主要是要收集全部 59 隻貓兒，每一隻性格和外貌均有異，像是穿著棒球制服的貓、穿靴子的貓、披著波斯地毯的波斯貓、砂鍋貓、站長貓等等。

▲▼貓咪收集。（圖／翻攝自推特）▲▼貓咪收集。（圖／翻攝自推特）

而這次睽違 10 年新作《貓咪收集 2》保留了原本玩法，還加入能夠拜訪朋友的社交功能，並增加更多與貓咪的互動性，像是道具會隨著使用次數變舊，同時影響到貓咪對於道具的反應，透過修理將可以產生全新變化。不僅如此。遊戲帶來更多貓咪，同時增添「我的貓咪」功能，客製化自家可愛貓貓讓其成為最棒的小幫手來迎接朋友到來。《貓咪收集 2》為免費下載，目前支援中文以及英文。

▲▼貓咪收集。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：貓咪收集2

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

超人氣手遊《貓咪收集2》登手機雙平台　享受養貓愜意生活

盜版太猖獗？韓漫平台KAKAO WEBTOON退出台灣市場　終止繁中服務

前啦啦隊正妹嗆統神狂罵「那隻豬」　再提未成年議題網友怒進攻

索尼台灣拒公開PS5 Pro供應數量　玩家悲鳴：搞飢餓行銷爽了黃牛

《葬送的芙莉蓮》潮流服飾登場　勇者為芙莉蓮戴上戒指名場面還原

《拉拉熊》宣布推出新作動畫！YOASOBI幾田莉拉獻唱主題曲

麥當勞《獵人》聯動曝光！限量30萬包角色盲卡、貪婪之島撲克牌

《遊戲王 昔日精選集》明年登陸Switch、Steam　重溫GB時代決鬥

PS Portal簡易開箱　食之無味、棄之可惜的「遠端遊玩機」

真人《我推的孩子》B小町演唱會！「我們是無敵的偶像」影像公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

KAKAO WEBTOON退出台灣市場

前啦啦隊正妹酸統神那隻豬太下流

索尼台灣拒公開PS5 Pro供應數量

外媒點名「PS5 Pro根本不用換」

《葬送的芙莉蓮》潮流服飾登場

日寶可夢中心推聖誕節主題商品

PS Portal簡易開箱

真人《我推的孩子》B小町演唱會

AGA成人動漫展肉慾再現

《逆水寒》必玩3大理由公開

最新新聞

《貓咪收集2》登手機雙平台

KAKAO WEBTOON退出台灣市場

前啦啦隊正妹酸統神那隻豬太下流

索尼台灣拒公開PS5 Pro供應數量

《葬送的芙莉蓮》潮流服飾登場

《拉拉熊》宣布推出新作動畫

麥當勞《獵人》聯動內容曝光

《遊戲王 昔日精選集》明年登陸Switch

PS Portal簡易開箱

真人《我推的孩子》B小町演唱會

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366