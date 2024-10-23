超人氣手遊《貓咪收集2》登手機雙平台　享受養貓愜意生活

記者楊智仁／綜合報導

《貓咪收集》是日本「Hit-Point」開發的 iOS 及 Android 手機遊戲，於 2014 年 10 月推出後受到不少關注，並成為該公司最受歡迎遊戲之一。如今續作《貓咪收集 2》已經在本周登上手機雙平台，讓玩家再度享受養貓的愜意生活。

▼《貓咪收集 2》。（圖／翻攝自@nekoatsume_tw推特）

《貓咪收集》以家中後院為背景，遊戲介面簡單好上手，玩家只需將貓糧及各種道具放在庭院不同位置，下次再啟動遊戲時就會有流浪貓出現，然後幫貓兒拍照存進相冊，貓兒離開後會留下灰色魚乾和金色魚乾，供玩家當作代幣用來購買貓糧和各種道具，甚至擴張庭院和改變庭園風格。遊戲目標主要是要收集全部 59 隻貓兒，每一隻性格和外貌均有異，像是穿著棒球制服的貓、穿靴子的貓、披著波斯地毯的波斯貓、砂鍋貓、站長貓等等。

而這次睽違 10 年新作《貓咪收集 2》保留了原本玩法，還加入能夠拜訪朋友的社交功能，並增加更多與貓咪的互動性，像是道具會隨著使用次數變舊，同時影響到貓咪對於道具的反應，透過修理將可以產生全新變化。不僅如此。遊戲帶來更多貓咪，同時增添「我的貓咪」功能，客製化自家可愛貓貓讓其成為最棒的小幫手來迎接朋友到來。《貓咪收集 2》為免費下載，目前支援中文以及英文。