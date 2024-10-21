《拉拉熊》宣布推出新作動畫！YOASOBI幾田莉拉獻唱主題曲

記者楊智仁／綜合報導

拉拉熊為日本 San-X 有限公司於 2003 年出品之形象，此後衍生出諸多拉拉熊圖案周邊商品、主題餐廳，以及繪本、漫畫、電子遊戲。如今官方宣布拉拉熊將推出新改編動畫，並且由 YOASOBI 歌手幾田莉拉負責創作、獻唱主題曲。

根據 2010 年 5 月調查，拉拉熊為日本第五大受歡迎的角色，而在 2021 年 5 月人氣票選中，拉拉熊則是 San-X 旗下角色中第 1 名，過去 Netflix 就曾推出定格動畫《拉拉熊與小薰》以及《拉拉熊主題樂園大冒險》，隨著拉拉熊迎來 20 周年，新動畫也即將要推出，由《排球少年》、《怪獸8號》的 Production I.G 操刀，宣傳影片中能看到可愛的拉拉熊，與熟悉小夥伴們在冒險中相遇展開各種療癒故事。

不僅如此，動畫主題曲找來拉拉熊粉絲的幾田莉拉，負責創作、演唱「stay with me」一曲，影片中也可搶先聽到主題曲的片段，更多詳細資訊則有待官方公布。