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麥當勞《獵人》聯動曝光！限量30萬包角色盲卡、貪婪之島撲克牌

記者楊智仁／綜合報導

跨世代日本動漫經典名作《HUNTER×HUNTER獵人》在全球擁有無數死忠粉絲， 2024年麥當勞熱血動漫祭首度聯名《HUNTER×HUNTER獵人》，10月23日起強勢推出全台限量30萬包「《獵人》角色盲卡包」，每包內含四張隨機超人氣角色卡，凡於餐廳或得來速購買任何產品，並加價89元即可擁有。主角群小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力等各篇章經典角色更現身餐點包裝；10月30日起，購買分享盒加點指定飲品買一送一，或以歡樂送購買分享餐，就送限量撲克牌「《獵人》BOOK牌」。

▼麥當勞首度聯名《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／木棉花提供）▲▼獵人。（圖／木棉花提供）

【為獵人迷打造超狂盛宴！《獵人》經典篇章聯名包裝】

麥當勞與日本神作《HUNTER×HUNTER獵人》首度聯名，麥當勞自10月23日起至11月19日（或用完為止），推出八款期間限定的聯名包裝，除了《獵人試驗篇》廣為人知的經典主角群現身外袋包裝，還有人氣反派幻影旅團與主角繪製於分享盒包裝，以及尼特羅會長的絕招百式觀音躍上中杯冷飲杯、蟻王梅路艾姆與天才軍儀少女小麥面對面經典場景的OREO冰炫風杯，不僅如此，期間限定「椒麻辣味麥克鷄塊」10塊與6塊包裝盒上更有蟻王直屬護衛隊Q版角色。

▲▼獵人。（圖／木棉花提供）

【限量30萬包《獵人》角色盲卡包 ，一起成為卡牌獵人】

不只有限定包裝可以擺拍，10月23日起至11月19日（或售完為止）於麥當勞購買任一餐點加價89元，即可獲得「《獵人》角色盲卡包」。每一包內含四張隨機角色卡，全台限量30萬包。《獵人》角色盲卡包內收錄了全篇章24款各式經典人物外，更加碼1款極限量「隱藏版」，就等獵人迷來抽卡開箱、試手氣。

經典角色卡共有四種分級：「SSR獵人傳說角色卡」共6款，為金黃光澤卡面璀璨耀眼；「SR獵人稀有角色卡」共6款，為閃銀質感卡面晶亮吸睛；「R獵人珍藏角色卡」共12款，為銅面珠光卡面，重現獵人人氣經典角色；最終再加碼「SP夢幻隱藏鑽石黑卡」，由立體亮光效果勾勒細節滿分。

▲▼獵人。（圖／木棉花提供）▲▼獵人。（圖／木棉花提供）

【聯動再加碼！粉絲必蒐「《獵人》BOOK牌」 只送不賣】

除了全篇章角色盲卡包，10月30日起至11月19日（或送完為止），購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一或歡樂送購買分享餐，即可獲得全台限量19萬組的「《獵人》BOOK牌」。以貪婪之島篇為主題所打造的撲克牌，為麥當勞熱血動漫祭聯名限定版本，不論是收藏、與好友輕鬆遊玩都非常合適 ，獵人迷們更可以與好友們一起創造獵人撲克牌的專屬玩法，打造不同的遊戲體驗。

▲▼獵人。（圖／木棉花提供）

【活動詳情資訊】

麥當勞獨家「《獵人》角色盲卡包」全台限量30萬包：

■ 活動期間：10月23日起至11月19日（或售完為止）。

■ 活動內容：凡購買任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品）並加價89元，即可獲得《獵人》角色盲卡包乙包，每包含有4張隨機卡片，全套共24+1款卡片。每包款式隨機分配，恕不指定、更換。

■ 「SP夢幻隱藏鑽石黑卡」極限量隱藏款，共1款。

■ 「SSR獵人傳說角色卡」共6款，包含：小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力、西索、庫洛洛。

■ 「SR獵人稀有角色卡」共6款，包含：尼特羅、比司吉、甘舒、磊札、梅路艾姆、尼飛彼多。

■ 「R獵人珍藏角色卡」共12款，包含：窩金、派克諾妲、信長、小滴、瑪奇、俠客、小麥、金、凱特、席巴、桀諾、阿路加。

麥當勞獨家「《獵人》BOOK牌」全台限量19萬組：

■ 活動期間：10月30日起至11月19日（或送完為止）。

■ 活動內容：凡於麥當勞購買麥當勞分享盒，並加點指定飲品買一送一（汽水/檸檬風味紅茶(冰) /無糖綠茶(冰)/無糖紅茶(冰)/經典美式咖啡(冰/熱)/焦糖奶茶(冰)，限同品項中杯、同冰/熱），或以歡樂送購買分享餐，即可獲得限量撲克牌「《獵人》BOOK牌」。

▲▼獵人。（圖／木棉花提供）

關鍵字：麥當勞獵人

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