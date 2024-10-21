真人《我推的孩子》B小町演唱會！「我們是無敵的偶像」影像公開

記者楊智仁／綜合報導

《【我推的孩子】》可說是這兩年討論度最高作品，儘管動畫第二季 10 月初劃下句點、原作漫畫也將迎來結尾，不過《我推》許多企劃仍在持續進行當中，先前官方就釋出真人版影集 B 小町的演唱會表演影像。

▼《我推的孩子》真人影集。（圖／【推しの子】ドラマ&映画公式）

《我推的孩子》動畫第二季可以說是今夏霸權之一，「舞台劇篇」深刻的角色描寫加上緊湊劇情編排，配合上最後幾集驚悚的反轉結尾逐步揭開「阿奎亞、露比」兄妹前世之謎，兩人復仇之路將繼續走下去。除了動畫第三季製作確定，《我推的孩子》真人版馬上要在 11 月 28 日登場，接續影集劇情的真人版電影則是預定 12 月 20 日上映。

這次真人版從「童年篇 - 戀愛實境 - 新生B小町」幾乎貫穿動畫第一季全部篇章，日前官方公開露比「齊藤渚」、有馬佳奈「原菜乃華」、MEM CYO 「Ano」三人組成偶像團體 B 小町首度於 JIF 表演的畫面。在台下無數螢光棒揮舞夏，三人跟著原創歌曲「我們是完全無敵的偶像！！」（我ら完全無敵のアイドル!!）提前為真人版來暖身，而這首歌曲也已經在 10 月 19 日於各大音樂串流平台推出。