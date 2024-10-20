日寶可夢中心推聖誕節主題商品　聖誕帽皮卡丘、禮盒、毛衣可愛登場

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日寶可夢中心推聖誕節主題商品　聖誕帽皮卡丘、禮盒、娃娃可愛登場

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》每次只要推出新活動、系列商品總是吸引滿滿人潮，對於粉絲來說不論在寶可夢中心、還是官方網路商店都能好好地燃燒荷包。先前日本寶可夢官方也宣布推出「Pokémon Heartwarming Christmas」一系列周邊提前讓大家感受聖誕節氛圍。

▼「Pokémon Heartwarming Christmas」。（圖／翻攝自Pokémon官網）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Pokémon官網）

每當重要節日到來，《寶可夢》中心總會推出相關主題商品，包含先前「中秋節、萬聖節」主題，儘管現在離聖誕節還有一段時間，不過「Heartwarming Christmas」即將在 10 月底發售，官方主視覺描繪寶可夢們收到禮物後開心的樣子，包含皮卡丘、謎擬Q、一家鼠、布撥等寶可夢圍在一起取暖，身上穿著聖誕帽、聖誕襪、旁邊擺有禮物滿滿節日氛圍。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Pokémon官網）

緊接著商品部分，這次所推出包含「海星星 & 沼躍魚毛衣」、「皮卡丘耳朵聖誕帽」、「聖誕刺繡貼紙」、「毛辮羊造型包包」、「皮卡丘、謝米、一家鼠  聖誕主題寶可夢娃娃」、聖誕卡片、聖誕禮盒、收納袋也沒有缺席，讓可愛寶可夢成為陪伴冬天最佳夥伴，寶可夢中心線上商店將於10月24日開始販售、日本實體店面則陸續在 10 月 26 日登場。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Pokémon官網）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Pokémon官網）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Pokémon官網）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Pokémon官網）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Pokémon官網）

關鍵字：寶可夢聖誕節周邊商品官方商店新活動

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