Riot推扭蛋抽非凡造型「6500元保底」　玩家哀號：少年不知G社好

記者蘇晟彥／綜合報導

Riot在日前宣布裁員計畫，其中推出「阿璃 千古不滅造型」的設計師也名列其中，而官方在 16日再度宣布全新造型計畫，未來將因應《奧術2》上映，推出「非凡造型」，首位上陣的英雄將會是吉茵克絲，儘管官方承諾這類造型只會佔總額10%，卻改用「轉蛋方式」販賣，讓不少網友炸鍋，「真的是少年不知G社好，現在R社也來這招了吧！」

即將推出的「奧術狂裂 吉茵珂絲」非凡造型，官方在開發日誌中提到，原本想以固定價格販售，但考慮「讓不想投入大量金額的玩家也有機會以較低價格取得這些造型」，最終決定以400聯盟幣一抽（購買一個叫做上古火花道具）的方式，機率為0.5%，最低80抽保底（約6,500元台幣），就能直接獲得，官方也進一步解釋，這個上古火花可以進行保留，意即如果你提前抽到，就可以將此道具保留，日後抽其他的非凡造型。

此外，官方也將加入「主堡終結特效」是讓你運用自訂視覺特效、音效和動畫等元素秀翻對手（和友軍）的新選擇。在對戰結束時，系統會從獲勝隊伍隨機選擇一位玩家，並觸發這名玩家裝備的終結特效，展示給對戰中所有玩家觀看，這項商品則是在神話結晶粉末商店上架。

但由於過去Riot堅持造型只進行「直購」，當時Garena代理時，曾將不少限定造型以抽選的方式進行（例如幽冥煞星 燼等等），讓當時不少期盼回歸原廠的玩家敲碗，但在這幾年不管是「千古不滅 造型」引起的騷動，還有這一波非凡造型將採用抽選，都讓不少玩家感嘆「少年不知G社好」，因為當時一抽的價格都非常低，保底的金額也相對來說很低，而且在保底外還可以抽到很多造型碎片，讓現在不少玩家都靠著「G社庇蔭」免費補造型到現在。