ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Riot推扭蛋抽非凡造型「6500元保底」　玩家哀號：少年不知G社好

記者蘇晟彥／綜合報導

Riot在日前宣布裁員計畫，其中推出「阿璃 千古不滅造型」的設計師也名列其中，而官方在 16日再度宣布全新造型計畫，未來將因應《奧術2》上映，推出「非凡造型」，首位上陣的英雄將會是吉茵克絲，儘管官方承諾這類造型只會佔總額10%，卻改用「轉蛋方式」販賣，讓不少網友炸鍋，「真的是少年不知G社好，現在R社也來這招了吧！」

▲▼

即將推出的「奧術狂裂 吉茵珂絲」非凡造型，官方在開發日誌中提到，原本想以固定價格販售，但考慮「讓不想投入大量金額的玩家也有機會以較低價格取得這些造型」，最終決定以400聯盟幣一抽（購買一個叫做上古火花道具）的方式，機率為0.5%，最低80抽保底（約6,500元台幣），就能直接獲得，官方也進一步解釋，這個上古火花可以進行保留，意即如果你提前抽到，就可以將此道具保留，日後抽其他的非凡造型。

此外，官方也將加入「主堡終結特效」是讓你運用自訂視覺特效、音效和動畫等元素秀翻對手（和友軍）的新選擇。在對戰結束時，系統會從獲勝隊伍隨機選擇一位玩家，並觸發這名玩家裝備的終結特效，展示給對戰中所有玩家觀看，這項商品則是在神話結晶粉末商店上架。

但由於過去Riot堅持造型只進行「直購」，當時Garena代理時，曾將不少限定造型以抽選的方式進行（例如幽冥煞星 燼等等），讓當時不少期盼回歸原廠的玩家敲碗，但在這幾年不管是「千古不滅 造型」引起的騷動，還有這一波非凡造型將採用抽選，都讓不少玩家感嘆「少年不知G社好」，因為當時一抽的價格都非常低，保底的金額也相對來說很低，而且在保底外還可以抽到很多造型碎片，讓現在不少玩家都靠著「G社庇蔭」免費補造型到現在。

關鍵字：Riot非凡造型奧術2吉茵克絲轉蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

砸30億只求玩家玩得爽！叛逆手遊《逆水寒》封測開跑！必玩3大理由公開

Riot推扭蛋抽非凡造型「6500元保底」　玩家哀號：少年不知G社好

X霸王更新條款「全免費授權訓練AI」　創作者大炸鍋：集體跳船

Steam好評《刀劍神域 碎夢邊境》追加內容：新角色、新故事登場

任天堂台北快閃店首曝光超大空間！1:1薩爾達大師之劍、滿滿瑪利歐商品

直擊／任天堂台北快閃店開幕鐵粉清晨排隊　霸氣喊預算無上限

Riot宣布裁減《英雄聯盟》PC版團隊　盼未來15年遊戲依舊出色

日本26位知名聲優對「擅自生成AI」說不：聲音是我們的人生

大阪環球影城X《柯南》回歸！真人密室逃脫、主題餐廳展開推理劇

10月人氣新番！《青春之箱》羽球新生、女籃王牌譜出動人戀愛物語

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Steam頁面更新！你買的只是「許可證」

《葬送的芙莉蓮》手工玻璃筆

直擊／任天堂台北快閃店開幕鐵粉清晨排隊

Riot非凡造型「6500元保底」

任天堂台北快閃店首曝光超大空間

AGA成人動漫展肉慾再現

《逆水寒》必玩3大理由公開

《寶可夢》開發商Game Freak內部檔案遭洩漏

Pokémon Store設官方網路商店

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》銷量破300萬套

最新新聞

《逆水寒》必玩3大理由公開

Riot非凡造型「6500元保底」

X更新條款創作者大炸鍋

《刀劍神域 碎夢邊境》追加內容

任天堂台北快閃店首曝光超大空間

直擊／任天堂台北快閃店開幕鐵粉清晨排隊

Riot裁減《英雄聯盟》PC版團隊

26位知名聲優對「擅自生成AI」說不

大阪環球影城X《柯南》回歸

新番《青春之箱》動人戀愛物語

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366