Riot宣布裁減《英雄聯盟》PC版團隊　盼未來15年遊戲依舊出色

記者楊智仁／綜合報導

Riot Games 旗下《英雄聯盟》自 2009 年推出至今仍是全球最受歡迎的遊戲之一，每年世界賽都吸引無數粉絲觀看，不論是音樂、遊戲設計、動畫都曾經創造輝煌時刻。不過日前 Riot Games 共同創辦人兼共同執行長的 Marc Merrill 宣布裁員計畫，主要針對《英雄聯盟》PC 團隊進行裁員。

▼Riot宣布裁減《英雄聯盟》PC版團隊。（圖／翻攝自官網）

根據 Marc Merrill 於 16 日所發布文章，「想和大家分享一些有關《英雄聯盟》PC 端重要更新，我們對團隊和工作方式進行一些調整，以確保能夠不斷改進《英雄聯盟》遊戲體驗，無論是現在還是未來，我們並沒有減少對這款遊戲的投入。但作為這些變更的一部分，我們不得不做出艱難的決定，削減一些職位，這不是為了減少成本，而是確保公司擁有正確的專業知識，以便《英雄聯盟》能夠在接下來 15 年及更長時間內依然保持卓越。」

Riot 強調，之後仍會擴大團隊規模，不過團隊效率比團隊規模更重要，對於被裁員的拳頭員工，Riot 會提供一份包括至少六個月工資、年度獎金、就業安置援助、醫療保險等方案。