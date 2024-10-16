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大阪環球影城X《柯南》回歸！真人密室逃脫、主題餐廳展開推理劇

記者楊智仁／綜合報導

日本大阪環球影城時常和知名動漫 IP 合作，這幾個月包含「鬼滅、寶可夢、航海王」等活動讓不少遊客們在園區內玩得相當盡興。如今官方宣布《柯南》與 USJ 攜手全新限期活動「名偵探柯南 The World」即將在 2025 年登場。

▼名偵探柯南 The World。（圖／日本環球影城｜USJ）▲▼柯南。（圖／日本環球影城｜USJ）

日本大阪環球影城春天時就曾經帶來「名偵探柯南」主題活動，隨著「環球 Cool Japan」10 周年紀念進入倒數，官方宣布「名偵探柯南 The World」將從 2025 年 1 月 31 日至 6 月 30 日開跑，這次共有 3 項遊樂設施登場，帶領粉絲進入推理世界，包含真人密室逃脫「名偵探柯南 The Escape」、主題餐廳「名偵探柯南 Mystery Restaurant」、動漫合作招牌「名偵探柯南×好萊塢美夢 乘車遊」。

目前官方僅公開主題餐廳資訊：毛利小五郎將全力展開一場熱鬧的推理劇，遊客們來到了正在錄製電視節目的熱門餐廳，在享用美味法式料理之際，店內似乎瀰漫著一股不祥氣息…，揭露隱藏在錄製幕後的陰謀。除了這次的主題活動之外，「名偵探柯南4-D現場表演秀～星空的寶石～」也已經在今年春天變成常駐遊樂設施，柯南迷們不妨找尋時間到環球影城體驗推理樂趣。

▲▼柯南。（圖／日本環球影城｜USJ）

關鍵字：名偵探柯南日本環球影城遊樂設施主題餐廳限期活動

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