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《光逝去的夏天》小說特裝版12月在台發售　重現懸疑、恐怖氛圍

記者楊智仁／綜合報導

由新銳漫畫家モクモクれん創作的《光逝去的夏天》，以其驚悚懸疑劇情和獨特畫風迅速在SNS上掀起熱潮，更榮獲「這本漫畫真厲害！2023」（寶島社）男生篇第一名。今年五月，《光逝去的夏天》日本官方X正式宣布動畫化的好消息，再次引發粉絲們熱烈關注。改編小說由擅長描繪青春期苦澀與掙扎的作家額賀澪操刀，忠實呈現原作懸疑、恐怖氛圍，並深入刻劃角色內心複雜情感。《光逝去的夏天》繁中版小說第一集將於12月在台發售，同步推出特裝版收錄多項精美周邊。

▼《光逝去的夏天》繁中版小說。（圖／角川提供）▲▼光逝去的夏天。（圖／角川提供）

《光逝去的夏天(1)》特裝版內容物包含「48P豪華小冊子」，豪華收錄加筆短篇小說以及モクモクれん老師繪製的短篇漫畫；紀錄佳紀與光在炎炎夏日中日常互動的「2入珍藏明信片組」；清透精緻的「壓克力飾牌」展現了本作獨特的藝術風格，以及「本集小說With特別設計書衣」，全都精美收錄於「特裝版珍藏書盒」。《光逝去的夏天(1)》特裝版目前已開放預購。

▲▼光逝去的夏天。（圖／角川提供）▲▼光逝去的夏天。（圖／角川提供）▲▼光逝去的夏天。（圖／角川提供）

【《光逝去的夏天 (1)》劇情簡介】

佳紀是生活在某個村落的少年，儘管厭惡封閉的環境，依舊和同齡的兒時玩伴光度過好幾年一成不變的生活。他的兒時玩伴今天也以與平時無異的臉龐，一如往常站在身邊，可是佳紀很確定，光已經被某個東西取代了，他們共度同樣的時光，此時村落開始發生離奇的事件…。絕對不能再這樣下去了，即使他不是真的光，也想和他在一起...，佳紀內心抱著矛盾的糾葛，將會作出什麼選擇？小說《光逝去的夏天(1)》12月將在台正式發售。

▲▼光逝去的夏天。（圖／角川提供）

關鍵字：光逝去的夏天

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