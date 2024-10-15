《黑神話：悟空》台灣審核通過　三平台通過遊戲分級可販售

記者楊智仁／綜合報導

中國首款 3A 大作《黑神話：悟空》自 8 月上市後掀起一陣風潮，遊戲銷量屢創新高。而根據數位遊戲產業自律推動委員會「數位娛樂軟體分級查詢網」所公布資訊，《黑神話：悟空》審核申請通過遊戲分級，已經可以合法在台販售。

▼《黑神話：悟空》審核申請通過。（圖／翻攝自官網）

《黑神話：悟空》在 8 月掀起一陣旋風，許多實況主、名人爭相遊玩，作品短短發售三天就賣破千萬套，根據數據公司 VG Insights 統計，遊戲僅 Steam 平台上就已經賣出 2110 萬份以上，總收入超過 10 億美元（約 320 億台幣），且這個數據不包含 Wegame 和 PS5 銷量，若把 PS5 平台上銷量計入《黑神話：悟空》總銷量更加驚人。目前遊戲玩家主要來自中國，不過海外玩家比例也在逐步上升當中。

《黑神話：悟空》雖然 8 月就開始在全球熱賣，但因為上市前尚未確定台灣代理權，加上審核問題，過近兩個月遲遲未在遊戲平台 PSN 上架，台灣家機玩家若要搶先體驗，需要選擇跨區購買遊戲。後續泰坦育樂取得台灣代理權並於 9 月 6 日開始陸續遞交審核文件，如今在數位娛樂分級查詢網上，PC、PS5、PSN 平台版本送審皆顯示上市 ( 日期為 10 月 12 日 )，級別為「輔15」等級。

▼《黑神話：悟空》審核申請通過。（圖／翻攝自數位娛樂分級查詢網）