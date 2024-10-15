ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

免費卡丁車大逃殺《猛踏：瘋狂競速》Steam極好評　60人同場賽車

記者楊智仁／綜合報導

遊戲開發團隊 Sumo Leamington 及發行商 Secret Mode 於 PC Gaming Show 2023 曝光旗下多人競速新作《猛踏：瘋狂競速（Stampede: Racing Royale）》已經於上周正式推出，歡迎賽車手們一同前往驚奇賽道展開速度之旅。

▼《猛踏：瘋狂競速（Stampede: Racing Royale）》。（圖／翻攝自Steam） ▲▼卡丁車。（圖／翻攝自Steam）

《猛踏：瘋狂競速》有世上最瘋狂的賽車活動。玩家可置身於刺激的卡丁車競速之中狂踩油門，還能參加戰鬥活動，足足 60 名參賽者全部同時比拼。發揮技巧，使用各色各樣的強化項目，在傳統賽道競速中操控轉向，令眾人望塵莫及，還能在競技場式戰鬥中與眾車手迎面對戰，奪得最高分。

▲▼卡丁車。（圖／翻攝自Steam）▲▼卡丁車。（圖／翻攝自Steam）

《猛踏：瘋狂競速》行三回合淘汰制，讓 60 位玩家相互較量，逐步累進至高獎額的總決賽，最後得出優勝者。回合包括「猛踏競速」，開闢超狂的創新賽道，可供與多達 59 位對手進行經典卡丁車比賽；「猛踏戰鬥」，讓競爭者齊聚在充滿強化項目的競技場，一路打到冠軍寶座。透過持續競速，玩家解鎖新車和無盡的自訂選項。選出最愛的卡丁車，用自訂車漆和貼紙自創一格。為角色穿上最好的服裝。

關鍵字：猛踏：瘋狂競速卡丁車Steam

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

免費卡丁車大逃殺《猛踏：瘋狂競速》Steam極好評　60人同場賽車

《聯盟戰棋》澳門公開賽「獎金等你搶」　台灣代表實況主出爐

《寶可夢》開發商Game Freak遭駭大量檔案洩漏　電影、第10世代外流

《航海王》未來島蛋頭篇停播到明年　「魚人島篇」新編輯版10月放送

世界賽瑞士制最後一天9場大戰　BLG擊倒G2粉碎歐洲主場希望

Pokémon Store設網路商店　平台曝光買寶可夢商品不用人擠人

《救世者之樹：世界》上線衝討論度第一　網友反怒喊：快逃！

經典《棋靈王》主題Café在台首亮相！進藤光、佐為主題餐點

「原神minini」快閃店限時台北台中啟動！多面「稻妻」打卡牆等待粉絲

任天堂「Alarmo」智慧鬧鐘感應睡姿　翻身吃金幣、起床放過關BGM

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《寶可夢》開發商Game Freak內部檔案遭洩漏

Steam頁面更新！你買的只是「許可證」

Pokémon Store設官方網路商店

AGA成人動漫展肉慾再現

《聯盟戰棋》澳門公開賽獎金等搶

《救世者之樹：世界》網友喊快逃

「原神minini」快閃店限時台北台中啟動

AV女優橫宮七海遺作曝！

《航海王》未來島篇停播到明年

《葬送的芙莉蓮》手工玻璃筆

最新新聞

《猛踏：瘋狂競速》Steam極好評

《聯盟戰棋》澳門公開賽獎金等搶

《寶可夢》開發商Game Freak內部檔案遭洩漏

《航海王》未來島篇停播到明年

世界賽瑞士制最後一天9場大戰

Pokémon Store設官方網路商店

《救世者之樹：世界》網友喊快逃

《棋靈王》主題Café在台首亮相

「原神minini」快閃店限時台北台中啟動

任天堂新推「Alarmo」智慧鬧鐘

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366