免費卡丁車大逃殺《猛踏：瘋狂競速》Steam極好評　60人同場賽車

記者楊智仁／綜合報導

遊戲開發團隊 Sumo Leamington 及發行商 Secret Mode 於 PC Gaming Show 2023 曝光旗下多人競速新作《猛踏：瘋狂競速（Stampede: Racing Royale）》已經於上周正式推出，歡迎賽車手們一同前往驚奇賽道展開速度之旅。

▼《猛踏：瘋狂競速（Stampede: Racing Royale）》。（圖／翻攝自Steam）

《猛踏：瘋狂競速》有世上最瘋狂的賽車活動。玩家可置身於刺激的卡丁車競速之中狂踩油門，還能參加戰鬥活動，足足 60 名參賽者全部同時比拼。發揮技巧，使用各色各樣的強化項目，在傳統賽道競速中操控轉向，令眾人望塵莫及，還能在競技場式戰鬥中與眾車手迎面對戰，奪得最高分。

《猛踏：瘋狂競速》行三回合淘汰制，讓 60 位玩家相互較量，逐步累進至高獎額的總決賽，最後得出優勝者。回合包括「猛踏競速」，開闢超狂的創新賽道，可供與多達 59 位對手進行經典卡丁車比賽；「猛踏戰鬥」，讓競爭者齊聚在充滿強化項目的競技場，一路打到冠軍寶座。透過持續競速，玩家解鎖新車和無盡的自訂選項。選出最愛的卡丁車，用自訂車漆和貼紙自創一格。為角色穿上最好的服裝。