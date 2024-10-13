《七龍珠 電光炸裂！ZERO》發售體驗極限戰鬥　Steam極度好評

記者楊智仁／綜合報導

《七龍珠Z Sparking!》系列是始於 2005 年所發售《七龍珠》改編動作格鬥遊戲，睽違多年萬代南夢宮娛樂宣布，PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM®版《七龍珠 電光炸裂！ZERO》已於 10 月 11 日正式發售，為紀念本作發售，同步公開了最新的宣傳影片。目前 Steam 上《七龍珠 電光炸裂！ZERO》獲得「極度好評」在 16092 篇評論中有 94% 給予好評。

【成為超戰士，親身體驗震撼天地、突破極限的七龍珠戰鬥】

本作是一款3D對戰動作遊戲，玩家將可以施展龜派氣功、舞空術等《七龍珠》獨特的技能盡情戰鬥。發揮每個角色個性鮮明的能力及特色，變身為超級賽亞人，或是將氣保留至最後一刻再放出強力的必殺技，一口氣逆轉劣勢等，玩家將可以盡情享受宛如《七龍珠》一般戲劇化戰鬥。

【承襲前作《七龍珠Z Sparking! METEOR》的正統進化】

將敵人擊飛後展開追擊，或是判斷時機加以反擊等，保持《七龍珠Z Sparking!》系列傳統的戰鬥系統，並加入新的動作全面進化。本作將有系列作品中規模最大的角色群登場，究極的3D七龍珠戰鬥遊戲即將在此誕生。