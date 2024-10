「進擊的巨人 劇場版」台灣確定上映！大銀幕感受完結篇震撼

記者楊智仁/綜合報導

儘管已經完結近一年,但相信許多粉絲至今仍沉浸在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》動畫結局的震撼之中。為了讓粉絲更完整體驗巨人的震撼,《「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》將以前篇 + 後篇登上日本大銀幕,如今台灣也確定上映。

▼《「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》。(圖/翻攝自@anime_shingeki)

《進擊的巨人The Final Season完結篇 ( 前篇 )》於去年 3 月播出,所帶來感動讓許多粉絲無法忘懷:戰鬥場面、配樂、節奏編排近乎完美,角色間恐懼、遲疑、勇氣更刻畫地相當深刻,超高製作品質讓動畫掀起超高討論度,緊接著「後篇」於同年 11 月登場,劇情不斷反轉所有伏筆在最後回收,再加上艾連與阿爾敏談話,建立更完整角色動機,配上米卡莎溫柔話語,觀眾們留下眼淚之餘也為《進擊的巨人》10 年動畫劃下難忘結尾。

這次《「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》前後篇結合畫面升級,採用 5.1 聲道環繞處裡構築成約 145 分鐘的劇場動畫,預計 11 月 8 日限定三周登上日本大銀幕。稍早,代理商木棉花宣布台灣、香港確定上映「進擊的巨人 劇場版」更多消息則有待後續公開,不少網友也興奮喊到,「木棉花我大哥」、「我要衝了,我要去被地鳴」、「好棒,收下我的錢吧」、「敲碗中配版!」