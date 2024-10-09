中國稅務局揭《黑神話：悟空》開發成本近14億　銷量遠超預期

記者楊智仁／綜合報導

中國首款 3A 大作《黑神話：悟空》自 8 月上市後掀起一陣風潮，短短發售三天就賣破千萬套。如此好成績的背後付出多少開發成本，根據中國杭州市稅務局近期所發表文章《黑神話：悟空》開發總成本達人民幣 3 億元以上，逼近新台幣 14 億。

▼《黑神話：悟空》銷量驚人。（圖／翻攝自官網）

《黑神話：悟空》在 8 月掀起一陣旋風，許多實況主、名人爭相遊玩，作品短短發售三天就賣破千萬套，根據數據公司 VG Insights 統計，遊戲僅 Steam 平台上就已經賣出 2110 萬份以上，總收入超過 10 億美元（約 320 億台幣），且這個數據不包含 Wegame 和 PS5 銷量，若把 PS5 平台上銷量計入《黑神話：悟空》總銷量更加驚人。目前遊戲玩家主要來自中國，不過海外玩家比例也在逐步上升當中。

根據中國杭州稅務局發文對數位貿易內容進行解讀，數據顯示，身為中國數位經濟第一城，杭州數位貿易額去年突破 3000 億人民幣（約1.38兆台幣），文章內也特別點出《黑神話：悟空》並引述遊科互動科技財務負責人說法，估算《黑神話：悟空》開發總成本達 3 億元 ( 14 億台幣 )，為了幫助公司即時、正確地享受稅收優惠，杭州市稅務部門與他們公司建立溝通機制，就新技術企業申報、研發費用等進行精準輔導，2023 年遊戲科學享受研發費用加計扣除 2800 多萬元人民幣（台幣 1.3 億）。