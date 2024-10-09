高人氣續作「藍色監獄、BLEACH 死神」領軍！羚邦新番14部一次看

記者楊智仁／綜合報導

迎接秋季新番，羚邦推出高人氣「藍色監獄、燃油車鬥魂、BLEACH 死神、轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生、鴨乃橋論的禁忌推理」續作打頭陣；三部人氣曾經推出真人電視劇動畫「妻子變成小學生、去參加聯誼，卻發現完全沒有女生在場、一兆遊戲」；令人期待新作「女僕冥土小姐、妖怪學校的菜鳥老師、被逐出隊伍的治療師，其實是最強的、當不成魔法師的女孩」；還有讓人融化的可愛風動畫「噗呢露是可愛史萊姆、香蕉喵遊世界」14部作品精選。

▼羚邦精選新番14部作品。（圖／羚邦提供）

《藍色監獄 VS U-20代表隊》

人氣足球動畫作品《藍色監獄》在動畫推出第一季後，緊接著推出以凪誠士郎為主視角的電影《藍色監獄 劇場版 -EPISODE 凪》，電影在擄獲新一批粉絲之後，又將漫畫銷售數量突破4000萬冊。十月推出新番第二季《藍色監獄 VS U-20代表隊》，自然成為眾多新番中最受矚目的動畫之一；這次，年輕球員們迎來全新的戰鬥，為了展現「藍色監獄」計畫訓練成果，從300名全國高中前鋒中殘酷選拔出的35名「最自私」球員，對戰日本最強U-20球員，獲勝隊伍將獲得代表日本出戰世界青年盃機會，但若輸了的話，「藍色監獄」也將從此消失，改變許多人一生最重要的比賽。

《Bleach 死神 千年血戰 相剋譚》

久保帶人原作《BLEACH死神 千年血戰篇 相剋譚》，讓死神與滅卻師戰鬥進入第三季；瀞靈廷在看不見的帝國第二次侵入之下變成影之領域，死神與滅卻師的戰鬥仍在繼續，為奪回被搶走的卍解，群起抵抗的護廷十三隊，陸續被星十字騎士團的聖章騎士擊敗；此時結束靈王宮的修練，得到全新力量的阿散井戀次、朽木露奇雅與黑崎一護急速趕回到瀞靈廷。但阻礙在前方的卻是雨龍，一護大聲質問雨龍為何要與自己對立？雨龍一言不發地射出訣別之箭。優哈巴哈帶著雨龍和親衛隊突破遮魂膜，戰鬥移轉至靈王宮，靈王的專屬護衛：第零隊的五人正面迎戰入侵者，面對第零隊強大的實力，優哈巴哈與其護衛隊看似節節敗退，但真正的戰鬥與絕望才正要開始；死神與滅卻師、一護與雨龍、信念與決心，無法同時存在的光與影，將在深藍色的天空中相剋相殺。

《女僕冥土小姐》

改編自小學館Sunday Webry連載、しょたん的漫畫作品《女僕冥土小姐》是一部充滿火藥味的戀愛喜劇，故事描述平凡的男主角：橫谷人好，某日家門前來了一名穿著女僕裝的黑髮美女：雪，開口的第一句話竟是，「希望您能雇用我。」考量到前一份工作是「殺手」，特殊技能為「暗殺」，家務方面的經驗為0，越想越不對勁的人好還是禮貌地拒絕雪的請求。離開後，人好才發現她遺落在家裡的東西，為了追上雪，他沒有意識到馬路上對著他疾馳而來的車輛，感受到危機的雪下意識地救了人好，這竟是雪這一生第一次「救人」，驚魂未定的人好於是重新考量雪的請求，兩人一同住在同一個屋簷下，讓雪原本不知情感為何物的內心逐漸開始動搖。

《妖怪學校的菜鳥老師！》

《妖怪學校的菜鳥老師！》由田中まい原作，作品中有許多意想不到的設定，膽小愛哭又不中用的安倍晴明，一心憧憬成為學校教師，就在他成為老師那一刻，還來不及開心就發現任職的「百鬼學園」竟然是一所聚集眾多妖怪學生的學校，校長破例雇用他這名軟弱、怯懦而且還是人類的晴明究竟目的為何。《妖怪學校的菜鳥老師！》描述了各種充滿個性的妖怪學生與晴明老師之間奇妙且熱鬧的日常，一部愉快的妖怪學園喜劇準備上課了。

《轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生 第二季》

輕小說改編動畫《轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生 第二季》故事延續第一季，一個普通上班族因心臟病發轉生到異世界，成為某弱小貴族家的嫡長子「亞爾斯」，看似平凡的亞爾斯有一項能夠將他人能力與狀態的轉化為數字的鑑定能力，活用這項技能，亞爾斯找到擅長武藝、統率、致力與內政的利茲，超強魔法使的夏洛特、具備戰略天賦的羅賽爾與擅長政治與外交的莉西亞等，憑藉著優秀的鑑定能力，亞爾斯四處網羅優秀人才，不斷壯大自己的領地，在米希安王國影響力日益強大。

《香蕉喵遊世界》

又一款用來征服人心的新角色要問世了，文具公司Q-LiA在2015年3月推出「藏在香蕉皮中的愛惡作劇小貓」系列後，就在各大社群媒體造成話題，而今這群「香蕉喵」將在串流上用可愛爆擊心靈。《香蕉喵遊世界》敘述在某顆遙遠的星球上，誕生了一隻不可思議的生物。牠的名字叫「香蕉喵」，是藏在香蕉裡的神秘小貓咪，沒有人見過牠被香蕉皮包裹的部分…牠們混在真正的香蕉中生活，當沒有人在附近時，牠們會偷偷地跑出來玩耍或惡作劇。喜歡甜點和玩耍，並夢想成為時尚的「巧克力香蕉貓」，牠們是在怎樣的星球上誕生，過著怎樣的生活呢？

《去參加聯誼，卻發現完全沒有女性在場》

由作者蒼川娜娜推出漫畫作品《去參加聯誼，卻發現完全沒有女生在場》，由古賀一臣擔任導演，赤尾でこ編劇，故事敘述男大學生常盤、淺蔥與萩三人參加聯誼，到場後才發現坐在對面的也清一色帥氣男生，這種場景發生在三人第一次聯誼，令人背後一涼。硬著頭皮開口說話之後才發現對方是三名穿著男裝的女大學生：蘇芳、琥珀與藤，這三人鬆了一口氣，她們因為在男裝酒吧打工而必須成為男裝麗人，儘管女孩們西裝的造型與帥氣的裝扮讓三位男大學生們感到十分緊張有壓力，但雙方交談時卻是意外地愉快，這次的聯誼能夠讓他們找到喜歡的對象嗎。

《燃油車鬥魂 第二季》

新世代年輕車手的崛起，讓「MF Ghost」第二戰迎來了嶄新的局面：他們分別是來自歐洲的挑戰者：片桐夏向，司徒加特的刺客：米海爾 貝肯鮑爾與覺醒的天才：澤渡光輝。新賽季在雨中起跑，讓比賽一開始便陷入膠著。所有人在火山灰沉積造成的煙霧中纏鬥，並且在被稱為「蘆之湖的惡魔濃霧」中冒險搶位。

駕駛著86的夏向，以令人驚艷的技術與來自世界各地的好手們在賽道上激烈衝突，怒吼的引擎聲令MFG的粉絲們血脈噴張，面對MFG的第三戰、「The Peninsula真鶴」，夏向決定再提升86的性能。而過去被尊稱為「公路最速」的高橋啟介的徒弟：緒星瀨名也決定參戰，並將夏向視為頭號勁敵。就在所有人都在討論夏向駕駛著加裝渦輪的86，能否成為新一代的傳說之際，決賽開始前，一場難以置信的意外發生了…。

《燃油車鬥魂 第二季》延續第一季的原班人馬，故事發生在《頭文字D》之後，燃油車早已停產多年，取而代之的是安靜的新能源車種，但熱愛賽車的人們懷念燃油引擎怒吼的咆哮聲，因此在日本特別誕生了一項以市區、山路與高速公路為賽道的公路賽事「MF GHOST」。

《噗妮露是可愛史萊姆》

這是關於噗妮露和初中生小太郎不再是朋友的故事…，河合井小太郎是一名國中二年級的小男生，小學時他創造的史萊姆獲得了生命，從那時起，他和名為噗妮露的史萊姆成為「朋友」，兩人和睦地生活在一起。然而，隨著時間過去，七年後的噗妮露竟變成了超絕美少女，面對噗妮露可愛的樣貌、隨心所欲的言行，小太郎每天都感到心跳加速，生活還被搞得團團轉，究竟，長大後的噗妮露和小太郎還能以「朋友」的身分快樂地生活在一起嗎。

《鴨乃橋論的禁忌推理》(第二季)

在世界頂尖的偵探培訓學校「BLUE」裡被譽為天才，卻擁有絕對致命的「缺陷」而被剝奪偵探資格的鴨乃橋論，一直過著懷才不遇的生活，直到遇見警視廳搜查一課，暱稱「都都」的刑警一色都都丸後，兩人命運才出現重大改變。論負責解謎，都都負責查案，接二連三偵破許多懸案，成為一對好搭檔。

默默關注著鴨乃橋論動向的偵探學校長艾默里奇告訴鴨乃橋論，當初害他被放逐的「血的實習案」可能是某人設下的陷阱，而幕後黑手是與許多懸案有關聯的「史上最凶惡犯罪家族」M家，現任當家的的主人名叫麥伊洛．莫里亞蒂。為了讓鴨乃橋陷入更絕望的深淵，麥伊洛親自派妹妹溫特前往日本…。究竟鴨乃橋論和麥伊洛，這兩人之間有什麼恩怨。

《被逐出隊伍的治療師，其實是最強的》

由影茸所著，カカオ、ランタン繪製插圖的輕小說《被逐出隊伍的治癒師，其實是最強的》故事從經常受人欺負的治療師拉斯特說起，雖說是治療師，拉斯特卻總是只會使用最初階的治療魔法，也因此受盡各種嘲笑，被人欺負，甚至經常被所屬小隊開除。四處求職碰壁的拉斯特某天竟然遇到一位活力充沛的少女武鬥家納瑠賽娜，想不到竟主動地對他說，「大哥哥，你想和我組隊嗎？」屬於兩個人的異世界冒險由此拉開序幕。

《當不成魔法師的女孩》

故事圍繞在一心想成為魔法師的天然少女「可露米 未來」、以及出身魔法名門世家的愛德爾家的千金「柚子 愛德爾」，兩人明明有著極高的魔法才能，卻意外地在國家魔法師養成專門學科落榜了。本以為追夢的計畫落空，這下只能就讀普通科了，卻意外發現普通科的班主任竟然是外表酷似小學生的國家魔法師「美奈海 鈴樹」…她們的校園生活即將迎來發生翻天覆地的大改變，古怪的同班同學，可疑的同好會，這個學校究竟還藏著什麼樣的秘密？普通科裡懷抱著夢想的兩人還能否當上魔法師？

《一兆＄遊戲》（暫譯）

由《光速蒙面俠21》、《Dr. STONE 新石紀》的稻垣理一郎原作、《哭泣殺神》、《聖堂殺手》池上遼一作畫的作品：《一兆＄遊戲》，這部作品在2023年7月播出真人連續劇後，動畫也成為受矚目的焦點。阿陽個性狡猾且頭腦靈活，阿學則是內向、不擅長與人交流的電腦迷。

阿學在高中時被混混霸凌時，隔壁班素昧平生的阿陽出手救了他，兩人因此成了好朋友；阿陽不僅腦筋快、為人八面玲瓏，做事更是為達目的不擇手段，阿學卻是性格內向，有溝通障礙但電腦知識異常豐富的宅男，兩人的互補讓他們成為最強的搭檔；大學畢業後，找不到工作的兩人乾脆自己創業，目標是賺到能買到世界上任何東西的「一兆美元」，起點就從世界駭客大賽開始。

《妻子變成小學生。》

村田椰融連載作品《妻子變成小學生。》敘述十年前失去了愛妻貴惠，新島圭介與女兒麻衣一直無法從低潮中走出來，直到某天，一位自稱是貴惠轉世的小學生白石萬里到訪新島家，新島家與貴惠不為人知的再續前緣就這樣展開了。疼愛妻子的好男人新島圭介由平川大輔聲演，貴惠由悠木碧聲演，野村麻衣子聲演女兒新島麻衣，導演是阿部記之，動畫製作由ST Signpost 負責。