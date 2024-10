奧運短跑冠軍收到《遊戲王》大禮包！限量青眼白龍鞋、純銀卡牌

記者楊智仁/綜合報導

26 歲 Noah Lyles 不僅是美國短跑項目的好手,更是個超級動漫迷,過去他就曾經在比賽時拿出知名卡牌「青眼白龍、黑暗大法師」等《遊戲王》套裝引發全場歡呼。今年夏天 Noah Lyles 在巴黎奧運稱霸奪下男子100公尺金牌,Konami 官方也贈送一系列《遊戲王》好禮給這位世界最速男。

▼Noah Lyles 收到一系列《遊戲王》好禮。(圖/翻攝自@LylesNoah)

Noah Lyles 被視為「閃電」Usain Bolt 接班人,不僅如此熱愛動漫的他,場上一舉一動都相當引人注目,今年奧運男子 100 公尺短跑決賽中,Noah Lyles 以生涯最佳的 9 秒 784 成績,非常微小 0.005 秒之差逆轉擊敗牙買加 Kishane Thompson 奪下金牌,Konami 官方也寄送大禮包恭喜這位世界最速男,其中包含「全球限量 1000 張黑魔導純銀卡牌、黑暗大法師整套紀念卡、Adidas 聯名限定青眼白龍、黑魔導鞋子、高級 16 吋青眼白龍模型、決鬥盤...」等相關精品。

Noah Lyles 非常開心地在社群上拍影片分享他所收到的禮物,開箱影片也錄到房間其他擺設,像是超大《鋼之鍊金術師》愛德華地毯、《瑪利歐》彈鋼琴的積木庫巴等、《七龍珠》海報等等,顯現出他對動漫的熱愛。如今 Noah Lyles 已經成為官方認證的決鬥者,期待後續在賽場上能看到他繼續分享自己喜歡的動漫。

As many know, Noah Lyles is a Yu-Gi-Oh! fan, and during the pre-Olympics and the Olympics, Konami acknowledged and shared his victories. Today, Noah shared on his story that Konami sent him a variety of gifts, including rare cards, a Dark Magician stainless steel card, shoes, a… pic.twitter.com/kPeJ1rVUXh