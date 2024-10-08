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中國《咒術》五條悟Coser表演人體切割魔術　半身逛動漫展網笑翻

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》原作於 9 月底完結，不過漫畫中有許多橋段仍是讀者們經常討論的環節，其中就包含了五條悟 vs 宿儺大戰最後的反轉場景，近期中國動漫展更有 Coser 表演「人體分離魔術」當場重現這個迷因。

----以下迷因牽扯到咒術漫畫雷，介意者請勿往下拉-----

----以下迷因牽扯到咒術漫畫雷，介意者請勿往下拉-----

▼中國動漫展重現五條悟迷因。（圖／翻攝翻攝自ジャンプチャンネル） ▲▼咒術。（圖／翻攝自bilibili）

去年號稱最強咒術師五條悟與宿儺展開對決，成為粉絲們最為矚目話題，當時五條悟甚至自信地說出「會贏喔」，只是沒想到 236 話劇情急轉直下，突如其來的腰斬讓不少讀者相當傻眼，「2.5 條、會贏喔」成為當時最知名的迷因及二創素材。中國杭州 10 月初所舉辦 CP30 動漫展，就有 Coser 化身為宿儺、五條悟透過魔術重現這個場景。

▼2.5條悟人體分割魔術。（圖／翻攝自bilibili） ▲▼咒術。（圖／翻攝自bilibili）

一開始只見 Coser 扮演《咒術迴戰》五條悟躺在台上，身旁還有宿儺、七海等熟悉角色，緊接著宿儺拿起刀片就往五條悟腰部砍去上演「人體分離魔術」，儘管是常見的魔術，但用在 2.5 場景上看起來格外適合，被一分為二的五條悟還喊到，「沒能讓宿儺大人盡興真是抱歉」，隨後 Coser 們還舉起「你才是挑戰者」布條並推著五條悟一起在動漫展穿梭尋找他的下半身，讓圍觀群眾們都笑了出來。

關鍵字：咒術迴戰Coser中國動漫展迷因

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