真人《我推的孩子》正式預告曝光　內容超多網讚小愛還原度高

記者楊智仁／綜合報導

超人氣動畫《我推的孩子》動畫第二季在昨天 ( 10/6 ) 剛劃下句點，官方也馬上宣布第三季製作確定。不僅如此，《我推的孩子》真人版影集系列預計會在 11 月上架，如今團隊釋出長達 1 分半的正式預告以及最新主視覺圖。

▼《我推的孩子》真人影集。（圖／【推しの子】ドラマ&映画公式）

《我推的孩子》動畫第二季可以說是今夏霸權之一，「舞台劇篇」深刻的角色描寫加上緊湊劇情編排，配合上最後幾集驚悚的反轉結尾逐步揭開「阿奎亞、露比」兄妹前世之謎，兩人復仇之路將繼續走下去。儘管動畫第二季結束，不過《我推的孩子》真人版馬上要在 11 月 28 日，接續影集劇情的真人版電影則是預定 12 月 20 日上映。

如今官方釋出最新主視覺與預告，「童年篇 - 戀愛實境 - 新生B小町」幾乎貫穿動畫第一季全部篇章，當然各種胃痛名場面絕對不會少，演員名單部分，完美偶像星野愛由乃木坂46前人氣成員「齋藤飛鳥」飾演、阿奎亞由「櫻井海音」詮釋、露比交給「齊藤渚」、有馬佳奈則是「原菜乃華」飾演、MEM CYO 為「Ano」飾演、黑川茜交給「茅島水樹」詮釋。目前關於《我推》真人版有許多討論，部分網友們擔心慘遭真人化，但也有許多粉絲期待成品的到來，並稱讚「小愛、新生 B 小町」還原度相當高，究竟真人版能夠會如何呈現，受到原作迷高度關注。