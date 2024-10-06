「死神、Re0、膽大黨、七龍珠」上榜！外網萬票投最期待新番

記者楊智仁／綜合報導

隨著 10 月的到來今年秋季新番已經陸續開始播出，歐美知名動畫網站 Anime corner 也按慣例票選出「最期待的秋季新番」，呼聲相當高的「BLEACH 死神 千年血戰篇、Re:從零開始的異世界生活、膽大黨、七龍珠：DAIMA」均有上榜。

▼最受期待的秋季新番。（圖／翻攝自Anime corner）

根據超過 1 萬位粉絲投票，《BLEACH 死神 千年血戰篇-相剋譚-》以 11.11% 得票率榮登第一名寶座，作為「週刊少年JUMP」經典漫畫之一，「千年血戰篇」第三部動畫已經在 10 月 5 日正式放送，時空背景為「看不見的帝國」入侵後的第三年，黑崎一護將率領屍魂界部隊力抗反攻由優哈巴哈為首的滅卻師們⋯。

緊接著第二名為新作《膽大黨》獲得 6.97% 得票率，首集 10 月 4 日上線馬上引發話題，粉絲大讚動畫徹底還原漫畫特色，劇情編排相當緊湊同時登上日本推特熱搜，作品描述出生靈媒師世家、相信幽靈卻否認外星人存在的女高中生綾瀬桃，與沉迷超自然、相信外星人卻否認幽靈存在的同學高倉健之間，展開超能力戰鬥與青春愛情故事。

第三名為 6.11% 得票率異世界人氣續作《Re:從零開始的異世界生活》，長達 90 分鐘的第一集於 10 月 2 日播出，除了描繪愛蜜莉雅陣營的可愛日常外，關於劍聖家族的故事，魔女教大舉襲來即將在水門都市引發系列最大規模戰役。在此份榜單上《藍色監獄第二季》、《七龍珠：DAIMA》則分別排在第四、第五名位置。