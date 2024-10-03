吉伊卡哇「全是兔兔賞」可愛亮相！滿滿兔兔抱枕到台詞包包超療癒

記者楊智仁／綜合報導

人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣，日前官方網路商店所發行的「全是兔兔賞」即將於今年 10 月 15 日正式發售，滿滿的兔兔（うさぎ）獎項讓粉絲們感受《吉伊卡哇》的魅力。

▼《吉伊卡哇》全是兔兔賞。（圖／翻攝自@chiikawa_market）

來自日本插畫家ナガノ（ nagano）筆下小可愛們，曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，膽小愛哭但溫柔的吉伊卡哇與好朋友小八貓、兔兔等夥伴看似辛苦工作討伐怪物，考取證照賺取收入的日常，背後卻有著與《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》、《約定的夢幻島》相似設定，包括等價交換、階級管理、暗喻的社會現象等，與可愛生物療癒外貌的高度反差，讓許多人產生強烈即視感掀起各族群熱烈討論，成為《吉伊卡哇》擄獲大量粉絲的魅力所在。

這次《吉伊卡哇》所推出「全是兔兔賞」每抽都有獎將於 2024 年 10 月 15 - 22 日期間開始販售，一系列兔兔獎項總共 16 款從大小玩偶、垂耳兔兔抱枕、包包吊飾一旁搭配台詞相當可愛，而且還有不同尺寸預計會在 2025 年 2 月下旬寄送。