網繳秋葉原「故鄉稅」收到一箱成人遊戲！重20公斤網笑都是回憶

記者楊智仁／綜合報導

如果長期在日本生活，多少會聽到大家談論透過「故鄉納稅」省多少稅金，換到哪樣豪華禮品。日前有位網友在推特上分享，自己繳了千代田區秋葉原的故鄉納稅後，獲得回禮竟是一大箱的「成人遊戲」，消息一出於社群引發討論。

居住在東京或大阪等大都市的民眾，可藉由「故鄉納稅」將稅金繳給其他縣，而接受捐贈的地方自治體，會根據捐贈的金額多寡，回贈納稅人各種禮品，並順勢推廣當地特產文化，宣傳地方特色。這是日本政府為了解決城鄉資源差異，希望活化偏遠鄉鎮的經濟而推出的制度，根據「樂天ふるさと納税」綜合排名，「北海道白糠町的帝王鮭、山形縣西川町的佐藤錦櫻桃、岩手縣奧州市的一等米...」都是熱門禮品。

先前有位日本推主表示，自己繳了秋葉原的故鄉納稅後收到一箱「成人遊戲」，而且重達 20 公斤讓他看到不禁笑了出來，圖片 PO 上網後更有網友表示《同級生2》、《ToHeart》、《百鬼》等都是 2000 年代的經典作品，打開箱子的瞬間彷彿時光倒流滿滿回憶再度湧上心頭。

▼故鄉納稅收到成人遊戲。（圖／翻攝自@k0_mali推特）