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經典《棋靈王》首在台推主題Café！進藤光、佐為主題餐點亮相

記者楊智仁／綜合報導

掀起圍棋熱潮被喻為最經典圍棋作品《棋靈王》首度在台推出主題Café，10/11~11/14至三創生活園區7樓MyAnime Café，即可享用期間限定餐點及購買精選周邊商品。現場推出以進藤光、佐為、塔矢亮等角色主題餐點，點餐即贈各式獨家特典，活動期間內店內將響起經典主題曲旋律，配合主題裝潢視覺，讓來場者更沉浸作品氛圍，同時推出內用感謝禮及三階段滿額禮活動，數量有限送完為止。

▼《棋靈王》將首度在台推出主題Café。（圖／曼迪提供）▲▼棋靈王。（圖／曼迪提供）

《棋靈王》主題Café與創意蔬食料理結合，提供美味健康兼具餐點，本次首推特色餐點「進藤光的經典醬油拉麵」，在阿光喜愛的拉麵上也能看見T恤上的5，相當具有代表性。聖代則有夥伴組：阿光與佐為的「香草奶酪聖代」，以及對手組：阿光與亮的「抹茶柚香聖代」，每一口品嚐都是三人共同前進的美好時光。甜點則有西式及和風的選擇，搭配Q版角色特典讓人耳目一新。飲料則推出10杯以角色印象設定的飲品，同時兼顧青少年組及成人組的支持族群，給粉絲更多樣的選擇。

▲▼棋靈王。（圖／曼迪提供）▲▼棋靈王。（圖／曼迪提供）

為感謝粉絲們一直以來對《棋靈王》的支持與愛護，活動期間來店內用均可獲得特製感謝卡一張；同時更推出三階段滿額禮活動，當日來店單筆消費滿額，即可獲得該期間對應A3海報1張，極具紀念意義的海報數量有限送完為止。

▲▼棋靈王。（圖／曼迪提供）

關鍵字：圍棋棋靈王主題Café限時餐點周邊商品

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