《獵人》格鬥遊戲新作延期發售　加入一功能減輕線上對戰延遲

記者楊智仁／綜合報導

《獵人 Hunter x Hunter》被譽為「兼具商業價值與藝術性的神作」精彩打鬥畫面吸引眾人目光、強大敘事性與龐大故事內容擄獲廣大觀眾的心。去年日本 Bushiroad 武士道在 Jump Festa 宣布首款格鬥遊戲《獵人 HUNTER x HUNTER NEN x IMPACT》原本會在 2024 年內推出，不過如今已經確定延期。

▼獵人 HUNTER x HUNTER NEN x IMPACT。（圖／翻攝自Steam）

《獵人 Hunter x Hunter》首款正式對戰格鬥遊戲《獵人 HUNTER x HUNTER NEN x IMPACT》由 Bushiroad 製作、EIGHTING 負責開發以 3 對 3 念能力組隊對戰登場，玩家可以操作小傑、奇犽、酷拉皮卡、會長、幻影旅團成員們展開戰鬥，遊戲採取較為簡單的連打指定按鍵施展招式，根據狀況透過 Switch 切換角色，與同伴同時攻擊造成巨大傷害、危機時還能發動強力 overgear 想辦法逆轉頹勢。

《獵人 HUNTER x HUNTER NEN x IMPACT》原本預計 2024 年內於 PS5 / Switch / Steam 上登場，不過 9 月 30 日官方宣布遊戲將延期至 2025 年上市，延期的原因是在作品內加入「回滾式網路代碼（Rollback Netcode）」減輕線上對戰延遲感。製作團隊認為格鬥遊戲在線上對戰時，如果有部分玩家遊玩出現問題會導致大家都難以享受遊戲樂趣，這次調整希望能讓讓配對、對戰連線更順暢。