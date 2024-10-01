炭治郎斬擊姿勢反變露屁屁？《鬼滅》廣告第一眼看完回不去了

記者楊智仁／綜合報導

由韓國遊戲營運公司 Nexon 所發行、在全球都擁有相當高人氣的長青遊戲《楓之谷》，先前宣布將與火紅作品《鬼滅之刃》展開合作引發討論，近期日本也在車站打起廣告看板，只不過許多人第一眼卻是看到主角炭治郎露出屁屁的樣子。

▼「楓之谷 X 鬼滅之刃」。（圖／翻攝自@MapleStory_JP推特）

《楓之谷》韓國自 2003 年展開營運，台灣 2005 年推出至今已經過了快 20 年，不知不覺成了許多玩家童年回憶，過去《楓之谷》也曾經和動漫 IP 展開合作，而這次 9 月聯動人氣作品《鬼滅之刃》帶來一系列活動，遊戲中可以看到竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助等角色以像素化的形式登場，只不過像素化呈現方式反而意外帶來一個有趣小插曲。

日本車站中「楓之谷 X 鬼滅之刃」像素化炭治郎雙手拿到擺出帥氣斬擊姿勢，只是因為手都是圓形而且剛好擺在屁股那邊，第一眼看還以為炭治郎露出屁屁，讓路過的玩家們笑翻，甚至還延伸出不少相關二創圖，網友也紛紛笑喊，「第一眼真的會看成屁股」、「完了回不去了」、「原來不是屁股嗎」、「笑死，花超久才看出來本來是什麼。」

▼網友所繪二創圖。（圖／翻攝自@sagami_sagari推特）