再次踏上不安冒險！ 《小小夢魘2 強化版》PS5實體版10月登場

記者楊智仁／綜合報導

《小小夢魘》（英語：Little Nightmares）是一款由Tarsier Studios開發並由萬代南夢宮娛樂發行的解謎平台恐怖冒險遊戲，因其氣氛、畫質和音效獲得了許多正面評語。日前萬代南夢宮娛樂宣布，《小小夢魘2》即將在2024年10月25日（五）推出全新PlayStation®5實體版本《小小夢魘2 強化版》。

【改善畫質】

本作將改良畫質，包含光線追蹤反射、物體陰影以及與可互動物件之間的遊戲細節。此外，全新的3D混音效果，將帶來更加沉浸其中的遊戲體驗。

【暗黑刺激的懸疑冒險】

帶領摩諾及小六踏上冒險旅程，眾多全新的居民潛伏在暗處，隨時準備驚嚇玩家的每一步。智取嗜虐狂老師、從嗜血的獵人手中逃脫，並跟隨著摩諾及小六在這個世界的旅程，逃離眾多令人心生畏懼的角色。

【被電波塔扭曲的世界】

逃離一個從內腐敗的世界。從陰森的樹林到險惡的學校，本作的冒險旅程將會帶領玩家抵達令人絕望的電波塔，尋找透過電視螢幕散播到全世界的邪惡源頭。

【喚醒沉睡心中的孩子，扮演足智多謀新角色「摩諾」】

玩家將扮演摩諾，在扭曲的環境中盡可能活用自己的身形躲藏、潛行，或是鼓起勇氣使用身周的工具抵禦恐怖的敵人。

以智慧解決謎題，躡手躡腳越過陷阱，並與小六合作，了解電波塔所象徵的意義。