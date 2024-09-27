快訊／日創作歌手酸欠少女Sayuri傳悲報　得年28歲　

記者蘇晟彥／綜合報導

日本女神級動漫歌手 Sayuri（酸欠少女 Sayuri）27日傳出悲報，在官方推特上由今年三月剛結婚的丈夫 Amaarashi 但替宣布，Sayuri已於20日離世，得年28歲，公告中指出 Sayuri在20日已經永遠沉睡，葬禮也依照家屬意願進行中，並衷心感謝粉絲在生前的厚愛。

▼酸欠少女 Sayuri 於27日傳出悲報，在20日時已經過世。（圖／酸欠少女 さユり Twitter）



日本女神級創作歌手酸欠少女Sayuri曾為《我英》、《莉可麗絲》等知名動漫獻唱主題曲，在今年３月時與Misekai（ミセカイ）的作曲家兼主唱 Amaarashi閃電結婚，引來不少粉絲祝賀。但在今年7月時，酸欠少女Sayuri在 X 上宣布，自己被診斷出患有功能性發聲障礙，將暫停歌唱活動開始治療，但就在27日時突然拋出悲報，由丈夫宣布已經離世的消息。

在公告中指出，酸欠少女Sayuri 在 9月 20日長眠了，得年28歲，葬禮部分依照家屬的意願進行，感謝粉絲在生前對她的厚愛，但也請體諒家屬、親友悲痛。最後也強調，事發突然，之前粉絲來信會寄到直播公司的辦公室，目前則停止收信，也請見諒。