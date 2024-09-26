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育碧《刺客教條：暗影者》延期2025情人節上市　預購將全面退款

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▲《刺客教條：暗影者》主角彌助。（圖／Ubisoft提供，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

Ubisoft旗下《刺客教條》系列新作「暗影者」上市前不斷炎上，讓遊戲上市的狀況越來越多。沒想到，《刺客教條》官方25日深夜突然發出公告，宣布延遲發售日期，並且退回所有預購的款項，承諾未來會免費贈送第一個擴充內容。

據悉，Ubisoft 魁北克工作室開發的《刺客教條：暗影者》將背景設定在16世紀的日本，由黑人武士「彌助」及伊賀女刺客「奈緒江」描繪冒險故事。然而，官方起初喊話還原日本封建時代，遊戲設定卻與現實相悖，讓歐美及日本玩家都不買單。

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▲《刺客教條：暗影者》將以彌助、奈緒江作為雙主角。

《刺客教條》官方近日先宣布退出2024東京電玩展的線上發表會，又於25日深夜發出聲明表示，《刺客教條：暗影者》是他們的夢想項目，可以將跑酷、潛行等新技術及要素放在身歷其境的日本封建時代，

官方指出，《刺客教條：暗影者》是《刺客教條》系列中野心勃勃的作品，藉由彌助及奈緒江的眼睛進行豐富的體驗，但他們意識到需要更多的時間完善和改進體驗，以此進一步推廣一些關鍵功能。

官方表示，他們決定將上市日期延遲到2025年2月14日，且會同時在多平台上發布，其中也包括Steam 平台。此外，所有預購的玩家都會進行退款，未來預購的玩家也可以獲得免費的首個擴充內容，「我們知道這個決定會是個令人失望的消息，特別是對於那些一直耐心等待到封建日本遊玩的《刺客教條》遊戲的人來說，但我們真誠地相信這樣才符合遊戲的最佳利益，並符合您作為玩家的體驗。請放心，我們期待著您與彌助及奈緒江一起踏上難忘冒險的那一刻。在此之前，我們感謝您一直以來的支持」。

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關鍵字：遊戲延期退款擴充內容刺客教條

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