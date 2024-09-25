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紀念爆米花問世Google推互動遊戲　扮演玉米粒小心別被炸成爆米花

記者楊智仁／綜合報導

看著精采電影時配好吃的爆米花，又脆又有嚼勁的口感是許多影迷的一大享受。為了紀念爆米花問世，這次 Google Doodle 就推出爆米花互動遊戲，只要點選首頁 Doodle 大圖，就能選擇「單人」或是「組隊」進行遊戲。

▼Google Doodle 推出爆米花互動遊戲。（圖／翻攝自Google）▲▼Google。（圖／翻攝自Google）

數千年前，爆米花於印加帝國首次被發現。它是玉米料理的最古老形式之一，16 世紀中美洲文明同樣能看到爆米花身影，接下來日子裡，爆米花熱度開始奔向高峰，包含 1893 年第一台移動爆米花機問世促進大規模商業化，就算是在美國大蕭條期間，爆米花因相對便宜業務蓬勃發展，並成為許多農民主要收入來源。1938 年影院老闆開始安裝爆米花機，大大提升影院收入，由於爆米花不帶水或汁，適合在戲院內享用，加上有聲電影盛行逐步形成現在的文化。

紀念爆米花問世，這次 Google Doodle 推出爆米花互動遊戲，玩家可以選擇「單人、組隊」扮演玉米粒，和 59 名玩家一較高下，看誰能撐到最後不被炸成爆米花。玩法非常簡單，「單人」模式可以選擇不同能力和外觀的玉米粒，方向鍵移動、空白鍵發動特殊技能躲避奶油彈丸成為活到最後的玉米粒。此遊戲將持續到 9 月 27 日上午 11:59，有興趣的讀者不妨找尋朋友一起試試看這款有趣小作品。

▲▼Google。（圖／翻攝自Google）

關鍵字：爆米花GoogleDoodle互動遊戲紀念玩家

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