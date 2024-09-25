東京電玩展倒數2天　Ubisoft緊急取消：各種原因造成

記者蘇晟彥／綜合報導

東京電玩展倒數2天，各家廠商摩拳擦掌等待公佈全新作品消息，今年更是索尼首次回歸線下展場，更加備受期待。但有人得意總有人失落，Ubisoft 日本24日晚間緊急宣布，原訂在東京電玩展間舉辦的直播，關於《刺客教條：暗影者》、《星際大戰：亡命之徒》內容的活動將取消，並僅以「由於諸多原因」就逕自宣布暫停，瞬間引起粉絲譁然。

Ubisoft 日本24日晚間在推特（X）上突然宣佈，原訂在26日舉辦關於新作發表的直播會緊急取消，在推文中並沒有詳盡原因，僅以「因為各種因素導致」，引起外界譁然。

事實上，隨著《刺客教條：暗影者》的發佈逐漸逼近，關於負面的聲量完全阻擋不下來，已經是Ubisoft近幾年遇過最大的危機，關於這次緊急取消，粉絲也紛紛猜測一定與暗影者脫不了關係。此外，Ubisoft近期的股價來到十年最低，已經逼近歷史最低點，目前僅剩11.96EUR。