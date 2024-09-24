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大谷翔平比電玩還扯！超狂50-50《職棒野球魂》急上調能力值

記者楊智仁／綜合報導

日籍球星大谷翔平可說是近年討論度最高的運動員，帥氣外型以及超強實力都受到粉絲們愛戴，近期更是達成 50-50 超狂里程碑 ( 目前 53 轟 55 盜 )，比電玩還扯紀錄也讓《職棒野球魂 2024-2025》緊急上調大谷在遊戲中能力值。

▼《職棒野球魂 2024-2025》。（圖／翻攝自Konami） ▲▼大谷。（圖／翻攝自Konami）

日本巨星大谷翔平自加入美國職棒大聯盟（MLB）就一直是大家矚目焦點，從最初二刀流身手、2023 年帶領日本隊奪得 WBC 世界棒球經典賽冠軍，今年加盟道奇後更成為大聯盟史上第一位「50 轟 50 盜」俱樂部成員，如今已經達成單季「53-55」，持續追逐單季「55-55」、甚至是「60-60」偉業。眾多棒球相關遊戲自然都會邀請大谷翔平代言，並為其設置超強數值，只不過大谷翔平的能耐似乎比遊戲預想的還要誇張。

▼大谷翔平超狂數據。（圖／達志影像／美聯社）▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

日本遊戲廠商 KONAMI 旗下《職棒野球魂 2024-2025》預計會在 10 月發行，根據外媒報導，在大谷達成 50-50 後，遊戲緊急把盜壘能力值從「C」提升到「A」，而大谷的「力量」95 也被評定為「S」的最高等級。只能說大谷翔平沒有極限，比電玩和漫畫還要誇張，究竟能不能達成單季 60-60 新紀錄，所有球迷都引頸期盼。

關鍵字：大谷翔平日本巨星50-50里程碑遊戲調整新紀錄

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