《我的英雄學院劇場版》台灣首周票房破千萬　綠谷出現大巨蛋

記者楊智仁／綜合報導

上周末全台大雨滂沱讓許多人選擇在家不外出，然而《我英》粉絲們卻沒有被大雨澆熄熱情，上週末三天票房超過910萬，比起系列票房與口碑最好的上一集《我的英雄學院劇場版：英雄新世紀》首三日542萬票房高出約1.68倍，成為本周票房冠軍，加上之前IMAX上映的特別場，總收入衝到1073萬元成長近乎2倍，今年《我的英雄學院 劇場版：You’re Next》創下系列作品在台開片最高票房佳績。

非常多粉絲們自主性地帶著自己心愛的《我的英雄學院》主要角色 ( 綠谷、轟、爆豪 ) 布偶娃娃或壓克力立牌到現場一同觀賞電影，足見這個系列作品的高人氣；另外，電影公司也特別安排從日本進口的「綠谷出久」出現在大巨蛋、IMAX 影廳以及大台北地區戲院與影迷們互動，所到之處都讓粉絲們興奮不已，留下不少活動的足跡。

《我的英雄學院劇場版：You’re Next》劇情敘述，正當綠谷升上雄英2年級的春天、英雄展開與敵人的全面戰爭。雙方激烈戰鬥後。英雄方與敵人方皆元氣大傷，戰局在死柄木的撤退中，乍看之下劃下了句點，就在被全面戰爭所影響而荒廢的城市中，突然出現一座巨大要塞，漸漸吞沒了街道與民眾。而站在出久他們面前的，竟然是過去那位被人稱作是「和平象徵」的男人！他的出現究竟是吉是凶。