高橋文哉《藍色時期》全程女裝演出　揪真榮田鄉敦海邊全裸自畫



▲高橋文哉為了如實還原人氣角色龍二，全程以女裝造型演出。（圖／天馬行空提供）

圖文／CTWANT

人氣漫畫作品《藍色時期》推出真人版電影，男星高橋文哉為了如實還原人氣角色龍二，全程以女裝造型演出，從高校制服到便服洋裝配高跟鞋，每個造型都絲毫不馬虎。一場真榮田鄉敦飾演的主角八虎一起投宿海邊旅館，並各自脫下身上衣物，渾然忘我地畫起自畫像的戲，更是全片一大高潮。



▲真榮田鄉敦飾演主角八虎。（圖／天馬行空提供）

對於這場戲，高橋文哉分析：「當時龍二雖然也畫著自己的裸體，但他卻難以面對自己的身體，反而透過鏡子看著另一側的八虎，像是陪著他藉由裸體自畫像認識自己。」

高橋文哉為了成功演出這個飽受性別認同以及他人異樣眼光所苦的高中生，下了許多功夫研究這個角色，「我認為龍二所展現出的外在形象，是他極力追求自己喜愛事物的成果，為了更深入認識這個角色，我重複看了很多遍漫畫和動畫」。

此外，開拍前高橋文哉更是自己在家勤奮練習穿絲襪、高跟鞋，也嘗試噴香水、擦指甲油，試著從內到外理解龍二的想法和困境。

對於此次有機會演出這個極具複雜性的角色，高橋文哉表示，「在看原著時我就很喜歡龍二這個角色，很榮幸有機會飾演他！我也曾對於自己能否演出這個角色而感到徬徨，同時也止不住興奮，希望大家看完電影後也能喜愛這個角色！」《藍色時期》將於10月10日在台上映。

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