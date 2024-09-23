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文藝復興！《灼眼的夏娜》新作將在台發售　隔11年夏娜故事新篇章

記者楊智仁／綜合報導

由輕小說家高橋彌七郎創作，繪師いとうのいぢ擔綱插畫，日本系列總發行量創下熱銷1080萬冊驚人成績的輕小說《灼眼的夏娜》，故事講述平凡的高中生坂井悠二與少女夏娜一同被捲入非日常的世界並展開火熱戰鬥，充滿魅力角色與熱血激戰場面大獲好評。本作擁有廣大知名度與超高人氣，曾改編漫畫、電視動畫、廣播劇、遊戲等衍生作品，至今仍被讀者奉為輕小說必讀經典之一，自上一部作品問世睽違11年後，台灣角川宣布將隆重推出包含後日談在內的外傳短篇小說集《灼眼的夏娜S IV》，並同步發售收錄限定特典特裝版，預計12月初在台上市，目前也已開放預購。

▼《灼眼的夏娜S IV》12月初在台上市。（圖／角川提供）▲▼夏娜。（圖／角川提供）

少女出現在他面前。「你已經『不存在』了。」獻給各位一段不可思議的校園故事──《灼眼的夏娜S IV》特裝版以「灼眼的夏娜 20週年紀念活動」特別邀請原作繪師いとうのいぢ精心繪製的珍貴插畫「夏娜灼眼的美人」為主題，散發神祕氛圍的美麗彼岸花搭配精緻和服造型的絕美夏娜，特裝版限定特典「不在位置上！留言立牌」以及「本集小說with特別書衣」收錄於「珍藏書盒」是夏娜粉絲絕不能錯過的夢幻收藏。

▲▼夏娜。（圖／角川提供）▲▼夏娜。（圖／角川提供）▲▼夏娜。（圖／角川提供）

【《灼眼的夏娜S IV》劇情簡介】

時隔11年獻上夏娜悠二故事新篇章，本作收錄包含後日談在內的外傳短篇小說集，收錄精采篇章包括：〈把握〉這個故事屬於出生在某個炎熱國度的王子。描述他是如何成為火霧戰士「盛裝騎手」；〈圓形劇場〉「炎髮灼眼的殺手」夏娜與「迴世行者」坂井悠二，共同面對在新世界「無何有鏡」發生的騷動；〈本質〉夏娜和悠二順利在新世界見到了老朋友們。兩人的下一個目標是「紅世使徒」集團「色賊」；〈定位〉由「使徒」與人類所生的「兩界嗣子」尤斯圖斯。成為新世界象徵的他，將在騷動之中現身於眾人面前。

▲▼夏娜。（圖／角川提供）

關鍵字：輕小說灼眼的夏娜特裝版小說集預售

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