《咒術迴戰》合作東京晴空塔　450公尺天望迴廊回顧壯闊場面

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》原作完結倒數，不過第三季動畫、真人舞台劇、許多相關聯動企劃目前仍在陸續推出，像東京知名地標「晴空塔」先前就宣布與《咒術迴戰》合作，在超過 400 公尺的高空還原壯闊的咒術場面。

▼「晴空塔」宣布與《咒術迴戰》合作。（圖／翻攝自@skytreeofficial）

日本東京晴空塔過去就曾經和「JOJO的奇妙冒險、新世紀福音戰士、寶可夢地平線：系列」合作，這次與《咒術迴戰》活動預計會在 2024 年 9 月 25 日～12 月 22 日期間舉辦，距離地面 450 公尺的高空設置天望迴廊，進到天望穿梭電梯可以看到過去與現代、包含虎杖、五條悟等人高專時代回憶大集結， 445 - 450 樓迴廊區域電視動畫第二季登場角色、台詞登場綿延整整 110 公尺廊道。

緊接著天望迴廊 450 樓各角色術式充斥著折返區域，最高點「晴空佳境」則回顧最重要篇章「澀谷事變」戰鬥場景。除此之外，透過黑色的背板彷彿在現實中降下「帳」，絕對是最帥氣的打卡點之一。現場還有販售甜點 & 飲品，花費 1,700 日圓即可在高空中和咒術迴戰的角色合照。周圍觀景窗放置 360 度超大螢幕欣賞動畫兩季精彩時刻。