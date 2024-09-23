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小鸚鵡狂啄《進擊的巨人》漫畫影片爆紅　書變碎屑網笑：牆被粉碎

記者楊智仁／綜合報導

《進擊的巨人》不論是漫畫、動畫都擁有高人氣，對巨人迷來說全 34 冊漫畫絕對是要好好收藏。先前有位日本推主分享自己書架上整套漫畫，只不過把書籍拿下來一看，內頁竟然破碎不堪甚至被挖出一個洞，原來是家裡養的小鸚鵡所惹的禍。

▼《進擊的巨人》漫畫被鸚鵡啃了。（圖／翻攝自@momohikiKabosu推特）▲▼鸚鵡。（圖／翻攝自推特）

《進擊的巨人》漫畫於 2009 年 9 月 - 2021 年 4 月間在講談社《別冊少年Magazine》上連載，單行本全 34 卷日本國內累計發行量突破 8,600 萬冊，在海外則突破 1,200 萬冊銷量，實體書和電子書的世界累計發行量破億獲得巨大成功。對許多粉絲來說，收藏整套漫畫有著相當重要的意義，不過最近在日本有一位飼主かぼすちゃん他的鸚鵡把《進擊的巨人》漫畫啃爛了，影片分享到推特瞬間引發話題，短短幾天就突破了千萬觀看。

影片中不只外面書皮被鸚鵡咬破，裡面內頁甚至被啄出一個洞來，放在書架前排的漫畫幾乎都被啃了一遍，錄影當下鸚鵡還很活潑地在書上跳來跳去，這也讓網友們笑稱「原來是進擊的鸚鵡」、「那一天，人類想起了被支配的恐懼」、「書牆被鸚鵡破壞了」。不過かぼすちゃん強調並沒有責備鸚鵡，因為這次事件突然爆紅反而讓她又驚又喜，接下來會繼續分享鸚鵡可愛日常。

關鍵字：進擊的巨人

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