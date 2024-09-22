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「艾爾登法環、黑暗靈魂」系列Steam限時特賣　下殺5折優惠

記者楊智仁／綜合報導

由萬代南夢宮娛樂與FromSoftware共同開發的眾多遊戲作品，包含高自由度動作RPG《艾爾登法環》及傳奇動作遊戲經典《黑暗靈魂》系列，分別於2024年9月20日～2024年9月27日間；2024年9月27日～2024年10月11日間在STEAM®平台上展開特賣活動，指定遊戲於限定期間購買可享5折起優惠。

▼「艾爾登法環、黑暗靈魂」系列Steam限時特賣。（圖／萬代提供）▲▼法環。（圖／萬代提供）

【STEAM®版《艾爾登法環》及《黑暗靈魂》系列作品周末特賣】

擁有玩家可盡情沉浸其中的遼闊世界，並在探索每個角落的同時，體驗緊張刺激且極具挑戰性，更讓人成就感十足的難敵頭目。由FromSoftware總監宮崎英高及奇幻小說《冰與火之歌》作者George R.R. Martin共同打造的黑暗奇幻動作遊戲《艾爾登法環》自9月20日起至9月27日之間展開的STEAM®周末特賣活動中推出7折優惠。

同為FromSoftware所開發，長年廣受玩家好評的傳奇動作遊戲經典，並啟發後續無數遊戲誕生的《黑暗靈魂》系列將接棒在9月27日（五）至10月11日（五）之間展開的STEAM®週末特賣活動中推出5折優惠。

▲▼法環。（圖／萬代提供）

■STEAM®《艾爾登法環》周末特賣資訊：
．優惠品項：
－《艾爾登法環》數位一般版：7折
．活動期間：9月20日（五）01：00～9月27日（五）01：00（UTC+8）

■STEAM®《黑暗靈魂》系列作品周末特賣資訊：
．優惠品項：
－《黑暗靈魂2》：5折
－《黑暗靈魂3》：5折
－《黑暗靈魂 Remastered》：5折
． 活動期間：9月27日（五）01：00～10月11日（五）01：00（UTC+8）

關鍵字：艾爾登法環黑暗靈魂Steam萬代

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