【我推的孩子】快閃咖啡廳！完美偶像餐點、還有小蘇打佳奈周邊

記者楊智仁／綜合報導

風靡全球現象級動畫【我推的孩子】快閃主題咖啡廳登場，目前已經在「FANFANS CAFÉ」台北西門店和台中一中店耀眼開幕，超讚的主題佈景、餐點、飲料，還有心動到不行的系列周邊全收錄，滿足所有【我推的孩子】的粉絲們。

▼【我推的孩子】快閃主題咖啡廳。（圖／粉粉提供）

「一秒進入【我推的孩子】世界！主題餐點與佈景等你來體驗」

這次 FANFANS CAFÉ 和【我推的孩子】展開合作，一踏進咖啡廳就可以看到滿滿動畫中的劇照，經典名場面通通都有。店內還有小愛、阿奎亞、露比、有馬佳奈、黑川茜、MEMCHO…等人氣角色立牌。另外不能錯過的是小愛專屬舞台打卡區，背景有讓人印象深刻的臺詞，兩側還有滿滿的舞台照，趕快一起來體驗偶像舞台的魅力吧。

「限定合作特別餐點！竟然連佳奈的帽子都有？」

這次共推出四道主餐，六道甜點及七款飲品，主餐部分有以角色特色發想的「小愛的紅醬蝴蝶麵」、「阿奎亞的咖哩」、「露比的紅酒燉牛肉」還有可愛的「皮耶勇酷雞的水煮特餐」等。每道餐點都會附上角色小卡。甜點部分有「永遠無限支持小愛聖代」、「新生B小町首次登台」、「佳奈的帽子」、「MEMCHO的起司蛋糕」、「茜的藍莓塔」這次還有外帶限定的粉色與藍色「馬卡龍」，除了每道甜點都有附上角色插卡，外帶限定餐點小卡為三款隨機附贈。

飲品則有「小愛的草莓葡萄柚水果茶」、「阿奎亞的藍柑橘可爾必思」、「露比的草莓優酪乳」、「MEMCHO的布丁拿鐵特調」、「佳奈的草莓蝶豆花氣泡飲」、「茜的藍莓蝶豆花氣泡飲」、以及大家最期待的三款「Q版印刷奶蓋紅茶」。期間來店消費任一飲品，還會贈送【我推的孩子】角色杯墊乙張。

「全新設計周邊！B小町帽子、能舔小蘇打粉的天才童星滑鼠墊」

這次由「FANFANS粉粉」全新獨家設計的【我推的孩子】系列新品，也充滿了各種劇情梗與巧思，像是以黑色和桃紅撞色搭配的小愛款蝴蝶結托特包、B小町帽子，是潮流穿搭的必備單品。能舔小蘇打粉的天才童星－有馬佳奈，這次更化身為滑鼠墊，超可愛又爆笑畫面，放在桌子上看到心情馬上就好了起來。盲抽系列更推出各角色閃耀色紙（共六款）、質感滿滿的鐳射星膜徽章（共四款），還有記錄下劇情中經典畫面的明信片（共八款）。

【我推的孩子】@ FANFANS CAFÉ

活動期間｜西門店 2024/9/19(三)－10/15(二)

一中店 2024/9/20(四)－10/16(三)

活動地點｜西門店 台北市萬華區昆明街92之1號5樓

一中店 台中市北區太平路22號2樓

營業時間｜11:00 - 20:30