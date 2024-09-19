Yagao確定代表LNG前往世界賽　Riot：時間緊迫參賽選手有限

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界大賽馬上就要在下周點燃戰火，只不過開賽前有個傳聞鬧得沸沸揚揚，那就是 JDG 中路 Yagao 將代替被限制出境的 Scout 代表 LNG 出戰世界賽。今日稍早 Riot 官方也發布聲明稿證實了這個消息。

▼Yagao 代替 Scout 代表 LNG 出戰世界賽。（圖／翻攝自JDG微博）

LNG 為 LPL 第三種子，不過其中路 Scout 因為和前東家 EDG 訴訟關係目前正處於限制出境的狀態，9 月 19 日官方也批准 LNG 可以借用 Yagao 出戰世界賽。根據 Riot 所發布聲明稿表示，「我們曾要求隊伍遇到此情況時，先從隊伍內的名單解決，或選擇上個賽季未參賽的選手，然而鑒於中國賽區簽證限制和時間緊迫，能夠赴歐參與世界賽的人選非常有限，另外隊伍和該替補選手之間也必須達成共識，這也增加一層困難。」

如今 Yagao 確定以緊急替補的身分代表 LNG 出戰，而 Riot 也補充，「如果賽事期間 Scout 的出境限制解除必須立即前往參賽，Yagao 作為緊急替補的資格也隨之取消，LNG 需要在 Scout 登場前提早 72 小時通知 Riot。」