《魔戒》前傳動畫電影12月在台上映　超美洛汗公主日文預告亮相

記者楊智仁／綜合報導

華納兄弟動畫／Sola Entertainment 公司製作、新線影業出品原創動畫鉅作【魔戒：洛汗人之戰】，將帶著觀眾回到改編自托爾金名著所創造出【魔戒】三部曲的壯闊史詩世界。日前官方正式曝光日文版預告，同時公開日文配音卡司，台灣部分預計會在 12 月上映。

▼【魔戒：洛汗人之戰】。（圖／翻攝自華納兄弟台灣）

【魔戒：洛汗人之戰】故事背景設定在【魔戒】三部曲 183 年前，講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手的家族故事。為了替父親報仇，聰明又狡詐的登蘭德領袖沃夫突然發動攻襲，迫使聖盔與他的人民在遠古要塞號角堡面臨九死一生的背水一戰，此強大要塞也在日後被稱為聖盔谷。聖盔之女赫拉也發現她所面臨的情勢日益險峻，她必須鼓起勇氣，率領反抗軍去對抗想要一舉殲滅他們的致命強敵。

【魔戒：洛汗人之戰】由金獎導演彼得傑克森監製、《攻殼機動隊 S.A.C.》導演神山健治執導，並由曾任《魔戒》與《哈比人》三部曲的編劇且獲奧斯卡金像獎肯定的菲利帕鮑恩斯出任製片，製作團隊可說是相當堅強。日前官方進一步公開日文預告及配音卡司，日文版市村正親演出「聖盔國王」、小芝風花飾演「赫拉公主」、津田健次郎飾演「沃夫」；英文版則是布萊恩考克斯領軍，為強大的聖盔鎚手發聲、蓋亞懷斯聲演赫拉、盧克帕斯夸尼洛聲演沃夫。【魔戒：洛汗人之戰】今年 12 月英日文版同步台灣上映。