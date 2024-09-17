ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔戒》前傳動畫電影12月在台上映　超美洛汗公主日文預告亮相

記者楊智仁／綜合報導

華納兄弟動畫／Sola Entertainment 公司製作、新線影業出品原創動畫鉅作【魔戒：洛汗人之戰】，將帶著觀眾回到改編自托爾金名著所創造出【魔戒】三部曲的壯闊史詩世界。日前官方正式曝光日文版預告，同時公開日文配音卡司，台灣部分預計會在 12 月上映。

▼【魔戒：洛汗人之戰】。（圖／翻攝自華納兄弟台灣） ▲▼魔戒。（圖／翻攝自華納兄弟台灣）

【魔戒：洛汗人之戰】故事背景設定在【魔戒】三部曲 183 年前，講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手的家族故事。為了替父親報仇，聰明又狡詐的登蘭德領袖沃夫突然發動攻襲，迫使聖盔與他的人民在遠古要塞號角堡面臨九死一生的背水一戰，此強大要塞也在日後被稱為聖盔谷。聖盔之女赫拉也發現她所面臨的情勢日益險峻，她必須鼓起勇氣，率領反抗軍去對抗想要一舉殲滅他們的致命強敵。

▲▼魔戒。（圖／翻攝自華納兄弟台灣）▲▼魔戒。（圖／翻攝自華納兄弟台灣）

【魔戒：洛汗人之戰】由金獎導演彼得傑克森監製、《攻殼機動隊 S.A.C.》導演神山健治執導，並由曾任《魔戒》與《哈比人》三部曲的編劇且獲奧斯卡金像獎肯定的菲利帕鮑恩斯出任製片，製作團隊可說是相當堅強。日前官方進一步公開日文預告及配音卡司，日文版市村正親演出「聖盔國王」、小芝風花飾演「赫拉公主」、津田健次郎飾演「沃夫」；英文版則是布萊恩考克斯領軍，為強大的聖盔鎚手發聲、蓋亞懷斯聲演赫拉、盧克帕斯夸尼洛聲演沃夫。【魔戒：洛汗人之戰】今年 12 月英日文版同步台灣上映。

▲▼魔戒。（圖／翻攝自華納兄弟台灣）

關鍵字：華納兄弟魔戒洛汗人之戰動畫影史經典

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

《進擊的巨人 完結篇》日本限定上映　5.1聲道環繞大銀幕畫面升級

《魔戒》前傳動畫電影12月在台上映　超美洛汗公主日文預告亮相

《咒術迴戰 幻影夜行》玩法公開！生動回合制指令、羈絆必殺系統

「我英、咒術」大作完結　網憶2014少年Jump黃金陣容：最大火力

韓媒曝《幻獸帕魯》手機版開發中　保留龐大開放世界、製作系統

百億韓漫《我獨自升級》第二季明年登場　限定劇場上映資訊公開

YT破億熱門歌曲小說化！《再見宣言系列 (5) Shotgun All》將推特裝版

童年回憶《小朋友齊打交2》推出真人電影！網驚：這要怎麼演

台北寶可夢中心新品開搶！皮卡丘萌躺卡比獸娃娃、中秋賞月商品

「進擊的巨人路跑」北中南將登場　巨人之力豪華物資包公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《星鳴特攻》全造型公開

台北寶可夢中心新品準備開搶

中國山寨《寶可夢》違反智慧財產權

「進擊的巨人路跑」北中南將登場

《幻獸帕魯》手機版開發中

大宇仙劍、軒轅劍IP確定5億賣出

泰Coser竟用PS5變身遊戲王海馬

LoveLive!11月萌喊陪大家圓夢

網熱議2014少年Jump陣容

《進擊的巨人 完結篇》日本限定上映

最新新聞

《進擊的巨人 完結篇》日本限定上映

《魔戒》前傳動畫電影12月在台上映

《咒術迴戰 幻影夜行》玩法公開

網熱議2014少年Jump陣容

《幻獸帕魯》手機版開發中

《我獨自升級》第二季明年登場

《再見宣言系列 (5) 》推特裝版

《小朋友齊打交2》推真人電影

台北寶可夢中心新品準備開搶

「進擊的巨人路跑」北中南將登場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366