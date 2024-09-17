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《咒術迴戰 幻影夜行》玩法公開！生動回合制指令、羈絆必殺系統

記者楊智仁／綜合報導

2023 年 11 月推出的手機遊戲《咒術迴戰 幻影遊行》（呪術廻戦 ファントムパレード）日本營收、下載量都繳出不錯成績。先前 BILIBILI GAME 也宣布要推出全球版《咒術迴戰 幻影夜行》預計 2024 年發行，目前已開放事前登錄，接下來就讓我們一起看看遊戲亮點以及玩法。

▼《咒術迴戰 幻影夜行》。（圖／翻攝自咒術迴戰 幻影夜行） ▲▼咒術。（圖／樂聚多）

【忠實改編與全新劇情】

《咒術迴戰 幻影夜行》精彩呈現動畫中激烈的戰鬥場面與豐富的角色互動，將這些核心元素轉化為引人入勝的策略 RPG 體驗。遊戲中採用全語音 Live2D 動畫，靈感源自動畫第一季的場景，讓粉絲沉浸於《咒術迴戰》獨有的激烈戰鬥與角色之間的深厚關係，展開結合新舊元素的奇幻冒險，重新探索其神祕的世界。除了重溫熟悉的故事情節外，玩家還能探索遊戲中獨有的全新劇情內容。這些原創劇情設定於福岡分校，將引入全新角色和視角，進一步擴展《咒術迴戰》既有的世界觀與背景設定。

▲▼咒術。（圖／樂聚多）▲▼咒術。（圖／樂聚多）▲▼咒術。（圖／樂聚多）▲▼咒術。（圖／樂聚多）

【生動的回合制指令戰鬥體驗】

遊戲核心玩法以指令戰鬥 RPG 系統為主軸，強調策略性和隊伍搭配。玩家必須謹慎選擇施放角色專屬技能的時機，並巧妙組合連續技以發揮最強效果。本作擁有獨特的連攜必殺攻擊系統：當擁有深厚羈絆的特定角色（例如：虎杖悠仁和五條悟）同時施放技能時，將觸發專屬動畫和對話，為粉絲帶來滿滿情懷與精彩演出。除了提供豐富的戰術體驗外，《咒術迴戰 幻影夜行》中還加入了自動戰鬥、加速和關卡 Skip 等功能，無論休閒玩家或追求更高難度策略挑戰的玩家都能輕鬆上手，盡情享受遊戲樂趣。

▲▼咒術。（圖／樂聚多）▲▼咒術。（圖／樂聚多）

【絢麗視覺效果與忠於原作的角色設計】

遊戲在視覺上忠實呈現了原作動畫的美學風格，精心打造的角色設計與 CG 場景亦生動再現了故事情節。從充滿爆發力的咒力戰鬥到角色表情的細微之處，遊戲中每個元素都經過精心設計，為了帶給粉絲一場難忘的遊戲體驗。

關鍵字：手機遊戲咒術迴戰幻影夜行RPG策略

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