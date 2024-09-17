「我英、咒術」大作完結　網憶2014少年Jump黃金陣容：最大火力

記者楊智仁／綜合報導

日本動漫指標，集英社推出的漫畫雜誌《週刊少年 JUMP》創刊至今超過 55 年，旗下誕生許多大作在世界各地都擁有高人氣。今年隨著「咒術迴戰、我的英雄學院」等人氣漫畫陸續迎來結尾，網友們也在社群上熱議 2014 年的黃金陣容。

▼《週刊少年 JUMP》帶來無數經典。（圖／翻攝自週刊少年ジャンプ、推特）

過去《週刊少年JUMP》曾經連載過多部經典作品，從鳥山明《七龍珠》、車田正美《聖鬥士星矢》、富樫義博《幽遊白書》及連載中《獵人》、尾田榮一郎《航海王》、岸本齊史《火影忍者》、久保帶人《死神》⋯等作品，其中「航海王、火影忍者、死神、網球王子」又被稱為中生代的四大天王，日前就有網友回顧了 2014 年的華麗陣容並寫下「Jump 最大火力」引發許多人討論。

2014 年上述所提到的「火影、死神、航海王」都還在連載，《暗殺教室》、《排球少年》、《銀魂》、《烏龍派出所》、《我的英雄學院》、《食戟之靈》人氣也非常高，更別忘了超級大作《獵人》。該貼文 PO 出後目前吸引 1853 萬次觀看以及 22 萬按讚，留言處網友們也紛紛貼出自己認為的「黃金時期」像是 90 年代「七龍珠、灌籃高手、幽遊白書」。只能說不論哪個世代《週刊少年JUMP》總是能帶來讓大家眼睛為之一亮的精彩作品。