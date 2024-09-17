ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「我英、咒術」大作完結　網憶2014少年Jump黃金陣容：最大火力

記者楊智仁／綜合報導

日本動漫指標，集英社推出的漫畫雜誌《週刊少年 JUMP》創刊至今超過 55 年，旗下誕生許多大作在世界各地都擁有高人氣。今年隨著「咒術迴戰、我的英雄學院」等人氣漫畫陸續迎來結尾，網友們也在社群上熱議 2014 年的黃金陣容。

▼《週刊少年 JUMP》帶來無數經典。（圖／翻攝自週刊少年ジャンプ、推特）▲▼JUMP。（圖／翻攝自JUMP 推特）

過去《週刊少年JUMP》曾經連載過多部經典作品，從鳥山明《七龍珠》、車田正美《聖鬥士星矢》、富樫義博《幽遊白書》及連載中《獵人》、尾田榮一郎《航海王》、岸本齊史《火影忍者》、久保帶人《死神》⋯等作品，其中「航海王、火影忍者、死神、網球王子」又被稱為中生代的四大天王，日前就有網友回顧了 2014 年的華麗陣容並寫下「Jump 最大火力」引發許多人討論。

2014 年上述所提到的「火影、死神、航海王」都還在連載，《暗殺教室》、《排球少年》、《銀魂》、《烏龍派出所》、《我的英雄學院》、《食戟之靈》人氣也非常高，更別忘了超級大作《獵人》。該貼文 PO 出後目前吸引 1853 萬次觀看以及 22 萬按讚，留言處網友們也紛紛貼出自己認為的「黃金時期」像是 90 年代「七龍珠、灌籃高手、幽遊白書」。只能說不論哪個世代《週刊少年JUMP》總是能帶來讓大家眼睛為之一亮的精彩作品。

關鍵字：週刊少年JUMP漫畫黃金時期中生代熱門

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

《進擊的巨人 完結篇》日本限定上映　5.1聲道環繞大銀幕畫面升級

《魔戒》前傳動畫電影12月在台上映　超美洛汗公主日文預告亮相

《咒術迴戰 幻影夜行》玩法公開！生動回合制指令、羈絆必殺系統

「我英、咒術」大作完結　網憶2014少年Jump黃金陣容：最大火力

韓媒曝《幻獸帕魯》手機版開發中　保留龐大開放世界、製作系統

百億韓漫《我獨自升級》第二季明年登場　限定劇場上映資訊公開

YT破億熱門歌曲小說化！《再見宣言系列 (5) Shotgun All》將推特裝版

童年回憶《小朋友齊打交2》推出真人電影！網驚：這要怎麼演

台北寶可夢中心新品開搶！皮卡丘萌躺卡比獸娃娃、中秋賞月商品

「進擊的巨人路跑」北中南將登場　巨人之力豪華物資包公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《星鳴特攻》全造型公開

台北寶可夢中心新品準備開搶

中國山寨《寶可夢》違反智慧財產權

「進擊的巨人路跑」北中南將登場

《幻獸帕魯》手機版開發中

大宇仙劍、軒轅劍IP確定5億賣出

泰Coser竟用PS5變身遊戲王海馬

LoveLive!11月萌喊陪大家圓夢

網熱議2014少年Jump陣容

《進擊的巨人 完結篇》日本限定上映

最新新聞

《進擊的巨人 完結篇》日本限定上映

《魔戒》前傳動畫電影12月在台上映

《咒術迴戰 幻影夜行》玩法公開

網熱議2014少年Jump陣容

《幻獸帕魯》手機版開發中

《我獨自升級》第二季明年登場

《再見宣言系列 (5) 》推特裝版

《小朋友齊打交2》推真人電影

台北寶可夢中心新品準備開搶

「進擊的巨人路跑」北中南將登場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366