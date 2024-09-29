從學徒到領班　台灣配音員奮鬥之路陷「溫飽、成品」兩難

記者楊智仁／專訪

「兩津你這個大笨蛋」、「我們家還有32年房貸沒繳欸」、「哆啦A夢──！」說起回憶中的動畫，大家第一時間多半想起是這些聲音。在台灣，配音這項工作擁有悠久歷史，也乘載著不少人的童年，但與日本聲優透過偶像化，受到世界各地動漫迷歡迎的情況相比，台灣配音環境似乎有漸漸式微的趨勢，接下來，連思宇老師會仔細地和我們分享目前產業環境，以及配音分工系統。

▼連思宇老師分享台灣配音產業環境，及分工系統。（圖／連思宇提供）

在台灣想成為配音員首先要從「配音培訓班」開始起步，通常台灣配音走的是師徒制，帶領學生的老師們多半會擔任「聲音領班」，聲音領班工作身負龐大責任，除了分配角色、安排配音時間外，還需「看帶」，這些工作又以看帶最為複雜且花時間：例如得在台詞旁邊寫上 ( 哭泣、生氣 ) 等角色反應，也要在台詞前面寫上 Time code，也就是時間碼，讓配音員知道這句台詞是在幾分幾秒說的。

另外必須修改翻譯稿，讓台詞更為口語化且能對上角色嘴型，舉例來說，日文中的早安是「おはようございます」，翻譯成中文後就是「早安」，為了讓畫面與聲音能夠搭配，這時候只能想辦法加字，像是改成「各位同學大家早。」看帶過程相當花時間，僅半個小時動畫有時候就要花費 3 – 4 小時修改，因此領班有時會選擇把看帶任務分配給學生磨練改稿能力，跟班學習或是幫忙看帶就有機會上麥配音，從小角色開始配起，而台灣配音員就是這樣，從學徒開始一步步朝著夢想邁進。

▼配音訓練班是許多人夢想的開始。（圖／翻攝自華視配音班官網）

目前也會兼任領班的連思宇老師坦言，「看帶是件很辛苦的事，雖然耗時長 CP 值又低，不過卻能夠從中學到許多東西，還能加深對於角色以及作品的理解、訓練對文字敏感度，即時改稿能力也會獲得提升。通常台灣配音員是分開錄音 ( 日本聲優們是一起錄音 )，有時也會採少數人一起錄音，如果領班不在又只有自己一個人配音情況下，配音員真的有時候會不知道自己在錄甚麼。」

連思宇老師表示，一些中配評價好的作品多少會有領班在場負責盯班，比如像《鬼滅之刃》、《間諜家家酒》，然而這種現象並非常態，「領班也是配音員，以一般影視、動畫作品來說，錄自己的部份後，還得盯其他配音員的話會花上很多時間，對比最後會拿到的領班費，我有時候會開玩笑說是在做功德、用愛發電，不過對我來說，把一部作品做好帶來的成就感更為重要。只能說領班工作真的很花時間、也會因為盯班沒辦法接其他工作，要怎麼做實在兩難，更別提有些作品是直接由錄音室安排，不會有領班在場，如何把控品質真的會需要配音員自己努力。」

日本聲優可以透過詮釋知名角色創造出更多聲量及額外收入，相較之下，台灣這邊沒有偶像化的環境，全職台灣配音員，日常生活收入取決於配音量多寡，「在日本，所有人一起配音可以為作品激盪出更熱烈的火花，然而台灣配音員們多半是分開錄，主要還是因為 CP 值的問題，通常錄音一集大概是 600 塊錢，只要把自己的台詞配完就可以離開，接下來還能再去接其他工作，儘管一起錄效果肯定比較好，但是當『成品好』、『溫飽』兩件事情擺在眼前時，溫飽會是多數人優先選擇，只能說現實面是非常殘酷的。」

面對生活高牆、預算不多、一人分釋多角、後製等因素影響，連思宇老師坦言，確實有些中文配音動畫會因為這樣導致作品呈現不是那麼理想，然而面對外界不時對於中配的負面評價時，連思宇仍不免有許多感觸，在台灣如此艱困的情況下，配音員們都是走過一段艱辛路程，慢慢成長起來，單論實力而言，台灣跟日本的差距沒有一般民眾想得那麼大，「讓更多人瞭解台灣配音環境以及配音員們面臨的窘境，瞭解並重視、進而支持並喜歡中文配音」就是連思宇目前最希望實踐的目標，接下來本文將進一步帶大家了解那些「你可能沒想過」內幕。