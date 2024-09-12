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AWS舉辦遊戲娛樂高峰會　探索AI與雲端技術的無限可能

記者楊智仁／綜合報導

日前 AWS 舉辦「2024 AWS 台灣雲端高峰會」，以「打破常規 創新無懼」、「台灣出海 衛星商機」為主題，匯聚各界開發者、企業專家與科技愛好者，共同探索生成式 AI 與雲端技術的無限可能。

▲▼AWS。（圖／AWS提供）

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示：「AWS致力於為企業帶來嶄新的營運模式和商機，並降低新創公司及個人的技術門檻，如今，世界上最大的遊戲公司有超過九成都在使用AWS，例如Epic Games、Riot Games、Ubisoft、Capcom、SEGA和Pokémon Company International，全球有數億玩家在遊玩基於AWS建構的遊戲，各公司常是為了加快上市速度、獲得更深入的產業洞察及更高的可擴展性。」

▲▼AWS。（圖／AWS提供）

藉由技術團隊支援，遊戲公司能將時間和精力放在開發有趣的、創新的遊戲來取悅玩家，而無需過於操心IT基礎設施的搭建和維護。AWS解決方案涵蓋遊戲開發上雲、伺服器架構的彈性運作、安全性保障、直播維運、資料收集分析以及利用AI／ML提升遊戲體驗。遊戲業者能運用彈性且可擴展的資料庫，以毫秒級延遲存取資料分析，並藉由ML技術將洞察轉化為新的沉浸式遊戲玩法，進而優化玩家生命週期價值。」

▲▼AWS。（圖／AWS提供）

AWS北美博弈與遊戲主管Jason Mills提到，「現今遊戲產業的趨勢包括縮短上市時間、實現真正的動態遊戲、無限的創意、任何人都可以建構遊戲。因此，遊戲客戶面臨的挑戰包括遊戲內的AI經濟學、將AI整合到現有的生產流程中、支援AI應用程式開發的資料架構。AWS專門建構的服務和解決方案，使遊戲開發者無論在世界任何地方都能快速、高效地合作，也利用遠端和分散式遊戲開發的模式，讓產品更快地推入市場。」

全託管的生成式AI平台Amazon Bedrock提供來自多家領先AI公司的20多種基礎模型，並支援多樣功能如作弊偵測、聊天審核、客製化機器人對手、客製化遊戲推薦、內容生成、音樂生成、動畫生成、文字翻譯，助力遊戲產業運用最具成本效益的基礎設施，同時打造客製化遊戲體驗。」▲▼AWS。（圖／AWS提供）

關鍵字：AWS雲端技術遊戲產業AIAmazonBedrock

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