大宇賣雙劍震驚老粉　董事長吐心聲：處理閒置IP對大家都好

記者蘇晟彥／台北報導

大宇資訊 11日晚間宣布已經將旗下經IP「雙劍」（軒轅劍、先見）分別以3億、2億，總共5億的金額將IP轉讓給歡動及中手遊，對此，大宇資12日舉辦法說會，董事長凃俊光、總經理陳瑤恬及財務長莊仁川出席會報，針對轉讓「雙劍」這件事，他也語重心長說，「對於大宇來說，已經超過20年沒處理過這些遊戲，處理閒置資產，讓IP繼續被發揚光大，這對雙方都是一件好事。」'

▼董事長凃俊光、總經理陳瑤恬在法說會上談起「雙劍轉讓」一事，下為總經理。（圖／記者蘇晟彥攝）



對此，凃俊光被問起「賣祖產」相關的事情，他也語重心長坦言，以《仙劍奇俠傳》為例，其實只有第一代是台灣的工作室製作，後面所有作品都是在北京研發，跟台灣的研發團隊沒有太直接關係，也就是說台灣24、25年沒有碰過這款遊戲；而在《軒轅劍》部分，最後一款作品停在2017年的《軒轅劍柒》，所以這些對於大宇來說，這些受閒置的資產，轉讓IP這件事其實就是做相關處分而已。

為什麼沒有繼續開發相關續作，凃俊光也說，雙劍是基於中國歷史、中國民間故事創造出來的遊戲，在台灣越來越難取得共鳴，尤其是近年的小朋友，對中國歷史、故事的認知非常少，所以遊玩仙俠類遊戲的玩家大多都是35歲的族群，但要這些族群在遊戲推出後，每天在電腦前玩7、8小時不太可能，因此對於玩家擴展也十分困難，而且以2017年的《仙劍7》來說，投入了3億開發但最後慘淡離場，反而後來推出的恐怖小眾《女鬼橋》就表現亮眼，因此也將策略方向改變。

凃俊光繼續說，在五月份尋求買家後，昨天終於將合約簽訂完成，預計Q4《仙劍》會先入帳，《軒轅劍》因為版權比較複雜，可能會到明年完成。他表示，「（雙劍）後續就交給這些廠商繼續發揮了，也希望他們可以早日開發出大家期望的3A大作」他認為，將閒置的資產整理打包，交給有夢想的廠商繼續發揚光大，對兩邊來說都是一件好事。

▼《仙劍7》投入3億最後銷量慘淡。



此外，陳瑤恬也補充，面對大宇第二個十年，首要目標是「找出新方向」，他列舉這些年大宇做過的嘗試，包含3A大作、授權周邊合作等等，但大宇資訊認為如果再不找出新方向，公司未來就會受限，因此決定「不再依靠舊日IP榮光」，才有將「雙劍」IP轉讓的事情發生，陳瑤恬也強調，在18到23年之間，每年只有一款遊戲推出，但接下來會加大產量，今年3款、明年到5款，可以先跟大家說年底將會有卡牌遊戲推出。