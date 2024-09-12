外媒曝Sony申請新專利　遊戲手把分析玩家坐姿確保健康

記者楊智仁／綜合報導

日前 Sony 發布 PS5 Pro 引發許多討論，不僅如此，根據外媒報導 Sony 正準備申請一項新的專利，為其 DualSense 控制器和 VR 頭戴裝置實施一個重量分佈系統，以監測玩家姿勢，從而讓遊戲過程變得更加舒適與健康。

▼外媒曝Sony申請新專利。（圖／PlayStation 推特）

近年來，Sony 已經提交了多項與遊戲相關的專利，從無障礙軟體功能到創新控制器設計應有盡有。根據最新的硬體專利，Sony 為玩家展示一款全新帶有觸控螢幕的 PlayStation 5 控制器設計，這種設計能夠讓控制器布局根據玩家的需求和喜好進行定制。

最新專利申請中，Sony 希望在其 PlayStation DualSense 控制器和 VR 頭戴裝置上安裝一個監測玩家重量分佈的系統。該想法包括在設備配置一個或多個感應器，用於分析玩家的坐姿以確定其姿勢。通過反饋，感應器將提示玩家調整身體至更健康的坐姿，這對於長時間沉浸在 PlayStation 大量遊戲中的玩家特別有幫助。

此外，Sony 在今年 4 月提交另一項專利中，提出一個基於人工智慧夥伴系統，該系統行為會根據玩家的動作進行調整，針對遊戲內角色以及所遇到的事件，控制器重量將配合左右手把移動。如果這項改變得以實施，將會為玩家提供更具沉浸感的遊戲體驗，尤其是在某些特定情境中。