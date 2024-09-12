ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

外媒曝Sony申請新專利　遊戲手把分析玩家坐姿確保健康

記者楊智仁／綜合報導

日前 Sony 發布 PS5 Pro 引發許多討論，不僅如此，根據外媒報導 Sony 正準備申請一項新的專利，為其 DualSense 控制器和 VR 頭戴裝置實施一個重量分佈系統，以監測玩家姿勢，從而讓遊戲過程變得更加舒適與健康。

▼外媒曝Sony申請新專利。（圖／PlayStation 推特）▲▼Sony預計申請新專利。（圖／PlayStation 推特）

近年來，Sony 已經提交了多項與遊戲相關的專利，從無障礙軟體功能到創新控制器設計應有盡有。根據最新的硬體專利，Sony 為玩家展示一款全新帶有觸控螢幕的 PlayStation 5 控制器設計，這種設計能夠讓控制器布局根據玩家的需求和喜好進行定制。

最新專利申請中，Sony 希望在其 PlayStation DualSense 控制器和 VR 頭戴裝置上安裝一個監測玩家重量分佈的系統。該想法包括在設備配置一個或多個感應器，用於分析玩家的坐姿以確定其姿勢。通過反饋，感應器將提示玩家調整身體至更健康的坐姿，這對於長時間沉浸在 PlayStation 大量遊戲中的玩家特別有幫助。

此外，Sony 在今年 4 月提交另一項專利中，提出一個基於人工智慧夥伴系統，該系統行為會根據玩家的動作進行調整，針對遊戲內角色以及所遇到的事件，控制器重量將配合左右手把移動。如果這項改變得以實施，將會為玩家提供更具沉浸感的遊戲體驗，尤其是在某些特定情境中。

關鍵字：遊戲SonyPlayStation5控制器VR

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

外媒曝Sony申請新專利　遊戲手把分析玩家坐姿確保健康

快訊／大宇「仙劍、軒轅劍」IP確定5億賣出　買家曝光

PS5 Pro預定11月上市卻少關鍵裝置　價格超貴網嘆：乾脆買PC

「咒術、排球少年」6大動畫IP高雄快閃活動！賣到缺貨咒靈頸枕再登場

用PS5化身海馬社長？泰Coser創意還原《遊戲王》　網笑：高成本

寶可夢中心推「皮皮蓄光抱墊娃娃、捲捲耳滿月馬克杯」慶中秋

快訊／PS5 Pro 正式亮相！上市日期、價格公開　索粉嗨爆：等到你

「一半台灣人都會！」荷蘭百萬網紅點1習慣超噁　萬人共鳴：真的躁

一番賞「火影忍者 赤色之瞳」！宇智波一族、卡卡西寫輪眼集合

家長送修Switch...任天堂超暖心舉動守護孩子回憶破萬人按讚

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

大宇仙劍、軒轅劍IP確定5億賣出

Sony申請新專利遊戲手把分析玩家坐姿

泰Coser竟用PS5變身遊戲王海馬

寶可夢中心推中秋特別商品

PS5 Pro少關鍵裝置網喊貴

日藏壽司合作《航海王》

《七龍珠：DAIMA》10月播出

快訊／PS5 Pro 正式亮相！

木棉花動漫樂園在台中亮相

名古屋寶可夢中心翻新10月登場

最新新聞

Sony申請新專利遊戲手把分析玩家坐姿

大宇仙劍、軒轅劍IP確定5億賣出

PS5 Pro少關鍵裝置網喊貴

「咒術、排球少年」6大動畫IP高雄快閃活動

泰Coser竟用PS5變身遊戲王海馬

寶可夢中心推中秋特別商品

快訊／PS5 Pro 正式亮相！

一半台灣人都會！荷蘭百萬網紅點1習慣超噁

一番賞「火影忍者 赤色之瞳」

任天堂維修暖心舉動破萬人按讚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366